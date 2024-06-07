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Serinin 2. maçı da Celtics'in sahasında oynanacak.

Mavericks'in yıldız oyuncusu Luka Doncic 30 sayı, 10 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Kyrie Irving ise yüzde 31,6 saha içi isabetiyle 12 sayıda kaldı.

Karşılaşmada süre alan 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Celtics'te 22 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalma, 3 blokla maçı bitiren Jaylen Brown, 16 sayı, 11 ribaunt, 5 asistle "double double" yapan Jayson Tatum ve kenardan gelerek 20 sayı, 6 ribaunt, 3 blokla oynayan Kristaps Porzingis öne çıktı.

Maçın ilk çeyreğini 17 sayı (37-20) üstünlükle tamamlayan Celtics, avantajını karşılaşmanın sonuna kadar koruyarak sahadan galip ayrıldı.

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