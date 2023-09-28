Haber: Dinçer Karacalar

Cem Özer’in “Cem Karaca ile karşılıklı oynuyorum” dediği müzikalde, toplumun tüm dünyayı saran kalitesizlik canavarından kurtuluşunun, ancak iyide ve güzelde birleşmekten “Cem Olmak”tan, yani birlik olmaktan geçtiği anlatıyor.

Çarşamba akşamı Trump Sahne’de seyirci karşısına çıkan Cem Özer’i izlemeye gelenler arasında Göksel Kortay, Enver Aysever, Zeynep Gülmez, Ercüment Vural, Kemal Doğulu, Banu Noyan, Kudret Sabancı ve Ece Gürsel de vardı. Oyunu izlemeye gelen konuklar, Cem Özer’i oyun sonrasında ayakta alkışladılar. Finalde, Cem Özer’in “büyük usta Cem Karaca’yı hep birlikte ışıklarla analım demesiyle, seyirci hep bir ağızdan “Deniz Üstü Köpürür”ü söyledi.





Danslarla görsel bir şölen...

”Cem Olmak”ta Cem Özer'in usta oyunculuk performansı ve Murat Gürvardar'ın klasik biyografik eserlerden farklı yenilikçi metni, Cem Özer’in yönetmenliğinde Murat Gürvardar’ın eşlik ettiği sinematografik rejisi, Cem Karaca’nın 12 şarkısının Ercüment Vural’ın müzikal düzenlemesi ve Burcu Koçyiğit'in koreografisiyle birleşen tiyatral dans performanslarıyla muhteşem bir görsel şölen sunuluyor.

12 Eylül darbecilerine eleştiri…

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın şarkıları eşliğinde, usta sanatçı Cem Özer’in Cem Karaca ile karşılıklı diyalogları üzerine kurulu müzikal eserde; Cem Karaca’nın hayatından bir kesit, 1980 sonrası başına gelenler anlatılıyor. 12 Eylül darbecilerine büyük bir eleştirinin de olduğu eser sürpriz bir sonla seyirciyi şaşırtıyor…

“Cem Karaca ile karşılıklı oynuyorum.”

“Cem Olmak”, Cem Karaca’nın hayatını oynayan bir aktörün oyun sonrasında zihninde geçenleri sinematografik bir dille seyirciye aktarıyor. Cem Özer, aktörün zihnindekilerini, hesaplaşmalarını, gerçek bir sanatçı duyarlılığını, acı çekmenin insan olmaktan geçtiğini, toplumsal olayları, etkilerini, sanatçıya ölmeden önce ve öldükten sonra verilen değeri Cem Karaca ile karşılıklı diyaloglarla sorguluyor.