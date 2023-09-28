Haber: Mert Osman Erman

Başkan Tsai Ing-wen, tanıtım törenini Perşembe günü Kaohsiung liman kentinde düzenledi.

ABD yetkilileri, Çin'in birkaç yıl içinde bir saldırı düzenleme kapasitesine sahip olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Taiwan, kendini yöneten bir ada olarak kabul edilirken, Çin onu isyankar bir eyalet olarak görüyor ve bir gün geri alacağını söylüyor.

Çoğu gözlemci, Çin'in adayı hemen saldırmayacağına inanıyor ve Pekin, Taiwan ile barışçıl "birleşme" aradığını söyledi.

Ancak aynı zamanda Taiwan'ın resmi olarak bağımsızlığını ilan etmesine ve yabancı destek almamasına karşı uyarıda bulundu. Ayrıca, Taiwan Boğazı'ndaki askeri tatbikatlar dahil olmak üzere adaya baskı yapma yolunu giderek daha fazla benimsemeye başladı, bu ay içinde birkaç tatbikat düzenlendi.

"Bu günü tarih sonsuza dek hatırlayacak," dedi Bayan Tsai, Tayvan bayrağının sembolü ile süslenmiş olan yüksek denizaltının önünde dururken.

Daha önce kendi denizaltılarını inşa etmek, Tayvan'ın liderleri için uzun süredir bir öncelik olmuştu, ancak bu program Bayan Tsai'nin görev süresi boyunca savunma harcamalarını neredeyse ikiye katlamasıyla hız kazandı.

1.54 milyar dolarlık dizel-elektrikle çalışan denizaltı, askeri yetkililere göre bir dizi testten geçecek ve 2024 yılının sonuna kadar donanmaya teslim edilecek.

O, klasik Çin edebiyatında yer alan uçabilen efsanevi dev bir balık olan Haikun olarak adlandırıldı.

Bir diğeri şu anda üretimde. Tayvan, nihayetinde 10 denizaltıdan oluşan bir filo işletmeyi amaçlıyor - bunlar arasında iki eski Hollanda yapımı tekne de bulunuyor - ve bunları füzelerle donatmayı amaçlıyor.

Yerli denizaltı programının başkanı Amiralin Huang Shu-kuang, geçen hafta gazetecilere, hedeflerinin Çin'in Taiwan'ı bir istila için çevrelemesini veya deniz ablukası uygulamasını engellemek olduğunu söyledi.

Ayrıca, ABD ve Japonya kuvvetleri Taiwan'ın savunmasına yardım etmek üzere geldiğinde zamana sahip olacaklarını ekledi.

Perşembe günü denizaltı hakkında sorulan bir soru üzerine, Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü, Pasifik'teki askeri eylemlerini durdurmaya çalışmanın "aptalca saçmalık" olduğunu söyledi.

"Demokratik İlerici Parti'nin satın aldığı veya ürettiği herhangi bir silah miktarı, anavatanla birleşmeyi durdurmaz" dedi.

Bu hafta yayınlanan bir yazıda, devlet medya organı Global Times, Taiwan'ın "hayal kurduğunu" ve planın "sadece bir hayal" olduğunu söyledi.

Ayrıca Çin'in askeri olarak "ada etrafında çok boyutlu bir denizaltı karşıtı ağ inşa ettiğini" iddia etti.

Gözlemciler, yeni denizaltıların Taiwan'ın savunmasını artırmasına yardımcı olabileceği konusunda hemfikir.

Taiwan'ın 10 denizaltı filosunun, şu anda 60'tan fazla tekne içeren, aralarında nükleer saldırı denizaltılarının da bulunduğu Çin'in filosuna göre soluk kalacağını söyledi. Ancak ada uzun süredir daha büyük ve kaynaklı bir düşmanla yüzleşmek için daha çevik bir savunma gücü inşa etmeyi amaçlayan simetrik olmayan bir savaş stratejisi izledi.

Denizaltılar, "güçlü donanmasına karşı Tayvan'ın göreceli olarak küçük donanmasına yardım edebilir" ve "gizli, öldürücü ve sürpriz yetenekleriyle gerilla tarzı savaş yürüterek Çin'in güçlü donanmasıyla karşı karşıya gelmelerine yardımcı olabilir" şeklinde belirtti Tayvan Ulusal Savunma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nde askeri araştırmacı William Chung.

Özellikle, söyledi, onlar "ilk ada zinciri" olarak bilinen ve Taiwan, Filipinler ve Japonya da dahil olmak üzere olası bir Çin ile çatışma için mücadele sahası olarak görülen çeşitli boğazları ve kanalları korumaya yardımcı olabilirler.

Anti-denizaltı savaşının Çin donanmasının "en zayıf yönü olduğunu ve bunun Taiwan'ın kullanma şansı olduğunu" ekledi.

Ancak, herhangi bir Çin-Taiwan deniz çatışmasının ana savaş sahnesinin muhtemelen ada doğusundaki derin sular olmayacağına dikkat çeken Drew Thompson, National University of Singapore'da ziyaretçi kıdemli araştırma görevlisi ve eski bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, bu artan kapasitenin Çin'in askeri

operasyonlarını karmaşık hale getirmeye yardımcı olacağını ancak kesin bir sonuç olmadığını söyledi.

Etkinlikleri büyük ölçüde Taiwan'ın onları nasıl kullanmayı seçeceğine bağlı olacaktır.

Tehdit edici bir rol oynamanın ötesinde, Çin limanlarında mayın döşeme operasyonları düzenleyebilirler; denizcilik petrol tedariklerini kesintiye uğratabilirler; ve Çin sahilindeki ana tesisleri yok edebilirler, dedi Taiwan düşünce kuruluşu Ulusal Politika Vakfı'ndan savunma araştırmacısı Chieh Chung.

Ancak, Taiwan'ın ilk başta kendi denizaltısını tasarlayıp inşa etmeyi başardığı gerçeği daha da önemli.

Haikun, ABD savunma şirketi Lockheed Martin tarafından bir savaş sistemini kullanıyor ve ABD yapımı torpidoları taşıyacak. Bu, ABD'nin Taiwan'ın başlıca müttefiki olduğu için şaşırtıcı olmayabilir, ancak Reuters'ın bir raporuna göre, İngiltere de dahil olmak üzere en az altı başka ülke, bileşenler, teknoloji ve yetenek sağlama konusunda Tayvan'a yardım etti.

Adm Huang, Nikkei Asia'ya ABD, Japonya, Güney Kore ve Hindistan'daki askeri bağlantılara kişisel olarak yaklaştığını ancak hangi ülkenin sonunda anlaştığını belirtmediğini söyledi.

Çeşitli ülkelerin ve şirketlerin "Tayvan'ın marquee bir savunma programına parça sağlamaktan korkmadıkları" gerçeği, bazı uluslararası topluluğun Pekin'e karşı duyduğu şüphe ve memnuniyetsizliğin bir göstergesidir ve "Çin'in endişelenmesine neden olmalıdır" şeklinde yorum yaptı Mr. Chieh.

Bu lansman, Beijing'in bu ay "Taiwan'ın bağımsızlık ayrılıkçı güçlerinin kibrine karşı kararlı bir şekilde savaşmak" için askeri tatbikatlar düzenlediğini doğruladığı bir günün ardından geldi.

Son haftalarda Tayvan Boğazı'ndaki savaş gemisi varlığını bir kez daha artırdı ve adanın çevresindeki hava sahasına askeri jetlerin girişlerini artırdı.

ABD askeri ve istihbarat yetkilileri, olası bir Çin istilasına yönelik değişen zaman çizelgeleri verdi.

Son zamanlarda ortaya atılan bir tarih 2027'dir - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bir istilayı başarıyla gerçekleştirebilme operasyonel kabiliyetine sahip olması gerektiği yılı söylediğine inanılıyor.

Ancak CIA direktörü William Burns, bu tarihin Çin'in o yıl istila yapmaya karar vereceği anlamına gelmediğini de söyledi, çünkü Çin'in başarılı olup olamayacağı konusunda şüpheleri olduğuna inanılıyor.