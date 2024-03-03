Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, aranan şahıslara yönelik ülke genelinde düzenlenen Çember-13 operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerini belirten Yerlikaya, "Ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, 0-5 yıldır aranan 3 bin 730 kişi, 5-10 yıldır aranan 17 kişi, 10 yıl ve üzeri aranan 18 kişinin, "Çember-13" operasyonlarıyla yakalandığını aktararak, hırsızlıktan 588, dolandırıcılıktan 282, yağmadan 119, adam öldürmeden 38, cinsel suçlardan 87, narkotik suçlarından 678, terörden 40, KOM (kaçakçılık, organize) 396 olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte 3 bin 765 kişinin adalete teslim edildiğini kaydetti.

İl jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda bu kişilerin yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildiğini bildiren Yerlikaya, operasyonları yöneten valileri, kaymakamları, il jandarma komutanlarını, il emniyet müdürlerini, sahil güvenlik ile operasyonlara katılan polisleri ve jandarmaları tebrik etti.