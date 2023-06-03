ANKARA- Seçimlerin ardından TBMM'de yeni dönem başladı. 28. Dönem milletvekilleri, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başkanlık yaptığı Genel Kurul'da tek tek yemin etti. Vekiller illerin alfabetik sırasına göre kürsüye çıktı.

CEMİL YAMAN DA YANLIŞ OKUDU

Gökçek'in ardından AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da yemin metnini yanlış okudu. Meclis başkanlığı görevini yürüten MHP lideri Devlet Bahçeli, "Sayın milletvekili Anayasa'nın 81. maddesinde belirtilen ant metni aynen okunmamıştır. Bu sebeple Ant içmenin tekrarlatılması gerekmektedir." sözleriyle Yaman'ı tekrar kürsüye çağırdı. Bunun üzerine Yaman yeminini tekrar etti.

HABER:BÜLENT ÇAMCI