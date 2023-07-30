Haber: Beyza Betül Cihan

Cenaze namazı esnasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Akın B. (28), Mezarlık Camisi'nde bir yakınının cenaze töreninde karşılaştığı husumetli kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Akın B. pompalı tüfekle husumetli olduğu kişiye ateş etti.

Silahlı çatışmanın başlamasıyla birlikte panik yaşandı ve cenaze merasimi adeta bir kâbusa dönüştü. 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın halk arasında büyük üzüntü ve endişe yarattığı belirtiliyor.

Polis ekipleri, olay yerine hızla müdahale ederken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatırken, silahlı çatışmanın sebepleri üzerinde detaylı bir çalışma yürütüyor.

Yaralılar ilçe ve kentteki hastanelere kaldırılırken Halil C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan saldırgan Akın B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.