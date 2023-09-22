Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın 88. dakikada golünü atarak takımına beraberliği getiren tecrübeli forvet Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa müsabakayı değerlendirdi.

"Mert, bizi oyunda tuttu"

Cenk Tosun, “Aboubakar iyi bir asist yaptı. Tüm takımın ayağına sağlık. Mert kurtarışlarıyla bizi oyunda tuttu. İyi oynamadık ama iyi savaştık. Güçlü bir rakip karşısında bir puan alarak İstanbul’a dönüyoruz, bu sevindirici. Club Brugge bugün iyi oynadı. Onların daha net pozisyonları vardı. Sonuçta maçtan bir puanla ayrılmayı bildik. Bu kulvar bizim için önemli. Gruptan çıkarak gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz.” dedi.