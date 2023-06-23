İZMİR- Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps-ESC) kapsamında gönüllülük projelerini uygulamak üzere “Lider” kalite sertifikası bulunan Cevdet İnci Eğitim Vakfı, ülkeler arası gönüllü hareketliliği sağlamaya başlıyor. Vakıf, 2021 yılında Avrupa Dayanışma Programı’nın yürütücülüğü için 7 sene geçerliliği olan kalite sertifikası almaya hak kazanmıştı. İzmir’deki iki lider kuruluştan biri olan İnci Vakfı, 2021 yılı başından bu yana yürüttüğü hazırlık faaliyetleri sonucunda 2023 yılı itibarıyla programı resmi olarak yürütmeye başladı.

Çocuklara ve gençlere sosyal sorumluluk bilinci, çevre ve sürdürülebilirlik farkındalığı kazandırmak için faaliyetler yürüten Vakıf, 2023 yılı için planlanan proje kapsamında 8 genç katılımcıyı, İtalya’nın Lecce kentine gönderiyor. Katılımcı belirleme sürecinde İnci Vakfı bursiyerlerinden ve dış katılımcılardan gelen başvurular doğrultusunda adayların özgeçmişleri ve motivasyon mektupları incelendi. Vakıf, gönüllülük faaliyeti yürütebilecek, çevresine ve dünyaya karşı farkındalığı yüksek 100’ün üzerindeki adayın başvurusunu değerlendirmeye aldı. Yapılan mülakatlar sonucunda cinsiyet ve fırsat eşitliği kapsamında, öncelikle dezavantajlı gençler programa dahil edildi. Uzmanlık alanı gönüllü değişim programları üzerine olan Associazione Culturale Jumpin kuruluşu iş birliğinde yürütülecek projede gençler, kendi ilgi alanları, yetenekleri ve çalışmak istedikleri proje teması kapsamında kuruluşun yürüttüğü projelerden kendilerine en uygun olan projeye dahil olarak gönüllülük faaliyetlerinin yürütülmesinde destek olacaklar.

1 Temmuz ile 28 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek projede, katılımcı gençlerin barınma, ulaşım ve vize masrafları da karşılanacak. Katılımcılara, deneyimleyecekleri kültürler arası iletişim ve adaptasyon, çocuk iletişimi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri gibi konu başlıkları altında proje sürecini en verimli şekilde deneyimleyebilmeleri adına bir seminer verilecek.

HABER: METE YILMAZ