BITLIS (AA) - 'Kazankaya' ve 'Adilcevaz13' isimleriyle tescillenen türlerin de yetiştirildiği ilçede, ekim ayının ilk günlerinde başlayan ceviz hasadı devam ediyor.

Süphan Dağı'nın eteklerindeki bahçelerden toplanan cevizler, hasat döneminin ardından kabuklarından ayrıştırılarak kurumaya bırakılıyor.

İnce kabuklu, iri taneli, gramajı, yüksek yağ oranı ve aromasıyla rağbet gören Adilcevaz cevizi, Türkiye'nin dört bir yanına, Gaziantep'teki baklavacılara ve Arap ülkelerine pazarlanıyor.

Bu yıl, iklim koşullarının etkisi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen hastalıkla etkin mücadele çalışmaları sayesinde rekoltenin artması, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Candost Arıkbaş, AA muhabirine, ilçede ceviz hasadının başladığını söyledi.

İlçede 5-40 yaş arasında yaklaşık 70 bin meyve veren ceviz ağacının bulunduğunu ve 6 bin tonun üzerinde ürün beklediklerini ifade eden Arıkbaş, şöyle konuştu:

'Bu yıl hastalıklarla mücadele, cevizlerin sağlığı, meyvelerin olgunlaşması, iç doluluğu ve vitamin konusunda çabalarımız oldu. Bunun meyvesini aldık ve Adilcevaz cevizinin verimini yüzde 40-50'lere varan oranda artırmayı başardık. Adilcevaz cevizini yayma konusunda da projemiz var. 3 bin 200 fidanla 150 dekarda yeni ceviz bahçeleri oluşturmaktayız. Projenin yüzde 60'lık kısmı tamamlandı.'

Gelecek yıl ceviz seraları kurmayı ve tüm ceviz ağaçlarını ilaçlamayı planladıklarını anlatan Arıkbaş, bu şekilde Adilcevaz cevizini tüm Türkiye'ye yaymak istediklerini dile getirdi.

Arıkbaş, bu yıl 6 bin tonun üzerindeki rekolteyle ekonomiye 1,2 milyar lira katkı sunulması beklediklerini vurguladı.

Doymuş yağ oranının yüksek olmasının Adilcevaz cevizini diğer çeşitlerden ayıran en önemli özellik olduğunu belirten Arıkbaş, 'Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İtalya'daki bir araştırmaya göre dünyada en fazla doymuş yağ oranı Adilcevaz cevizinde bulunuyor. Bu da cevizimizi diğerlerinden ayırıyor. Bunun sebebi Adilcevaz'ın iklimidir. Suyu, havası, toprak özellikleri Adilcevaz cevizini farklı kılmaktadır. Bu yüzden tercih ediliyor. Değerli olmasından dolayı taneyle de satılıyor. Bu da cevizin değerini ifade ediyor.' diye konuştu.

'Yağı, tadı, aromasıyla mükemmel bir çeşit'

Ceviz ve fidan üreticisi Mehmet Akkoyun da 1800 rakımda gramajı, yağı, tadı ve aroması çok farklı olan 'Adilcevaz 13' ile 'Kazankaya' ceviz fidanlarını yetiştirdiklerini belirtti.

Bu çeşitlerin kendilerini dölleyerek tozlayabilme özelliğine sahip olduğunu ifade eden Akkoyun, 'İstenilen her yere fidanları kargoyla gönderiyoruz. İsteyenlere bahçe kuruyoruz veya yardımcı oluyoruz. Fidanlarımız soğuğa dayanıklı. Adilcevaz cevizi yağı, tadı, aromasıyla mükemmel bir çeşittir.' dedi.

Akkoyun, Adilcevaz cevizinde bu yıl en verimli dönemlerinden birini yaşadıklarını belirterek, cevizlerin beyazlığı ve iç doluluğunun da oldukça iyi olduğunu söyledi.

Bu yıl batıda cevizlerin soğuk havadan etkilendiğini, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıkıntı yaşanmadığını dile getiren Akkoyun, şunları kaydetti:

'Adilcevaz'da ceviz rekolte olarak mükemmel bir sezon yaşıyor. Yoğun talep nedeniyle Adilcevaz cevizi ocak ayına kadar bitiyor. İlkbahar aylarında isteyenler Adilcevaz cevizini bulamaz. Şu anda çok yoğun talep var. Türkiye'nin her tarafına satışımız var. Her yere kargoyla gönderiyoruz. Gaziantep'te baklavacılar alıyor. Cevizimizi genelde toptancılar alıyor. Özellikle Arap ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına pazarlıyor. Cevizimiz çok değerli çünkü ilaç kullanmadan organik olarak yetişiyor.'

