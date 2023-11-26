Haber: Damla Oya Erman

Chapultepec Ormanı, doğal bir kaya oluşumu olan Chapultepec Tepesi etrafında odaklanan Meksika Şehri'nin en büyük şehir parklarından biridir. Bölge, Toltekler tarafından "çekirge tepe" olarak adlandırılmış, daha sonra Nahuatl dilinde "çekirge tepe" anlamına gelen Chapoltepēc olarak isimlendirilmiştir.

Klasik Dönem'de, bölge Teotihuacan kültürü tarafından yerleşim yeri olarak kullanılmış, daha sonra ise Tepanecas of Azcapotzalco ve Mexica (Aztekler) izleri görülmüştür.

Mexica, Meksika Vadisi'nin kontrolünü ele geçirdiğinde, tepe kutsal kabul edilerek, hükümdarlarının küllerinin depo olarak kullanıldığı bir yer haline gelmiştir.

Tepe, daha sonra Mexica ve İspanyol fatihleri arasındaki son büyük savaşlardan birinin yaşandığı yer olmuş ve 1785 yılında İspanyollar tarafından Chapultepec Şatosu'nun yazlık olarak inşa edilmesiyle bilinir hale gelmiştir.

Constituciónntes Caddesi civarında yapılan son kazılarda, M.Ö. 1200-400 arasında tarihlenen Preklasik dönem ve M.Ö. 2500-1200 arasında tarihlenen Erken Preklasik dönemde kullanılmış olduğu belirlenen 12 kesik konik mezara rastlandı. Bu mezarlardan beşinde insan kalıntıları bulunmuş olup, bunlardan dördü dişi, biri erkek olarak belirlenmiştir. Mezarlar, genellikle konik bir formda yerleştirilmişti.

Ayrıca kazılarda, geyik boynuzlarından yapılmış aletler, konkav-konveks bir fincan, bir ardoa diski parçası, efiji kaplar ve dişi figürinler gibi cenaze sunumları da ortaya çıktı.

Araştırmacılara göre, "Tüm bu kanıtlar, M.Ö. 1200'den sonraki yıllarda Mesoamerikan topluluklarının karakteristik özelliklerinin birçoğunun ortaya çıktığı Preklasik dönemdeki sosyal uygulamaların ve üretim faaliyetlerinin karmaşıklığını yansıtıyor."