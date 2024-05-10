Yeni Zelanda Hükümet Konutu’nda düzenlenen törene, Yeni Zelanda Türkiye Büyükelçisi Ömür Ünsay, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve çok sayıda davetli katıldı. Törende Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2024 yılı Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği ile ödüllendirildi. Kaşdemir’e “Liyakat Nişanı” Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro tarafından takdim edildi.

Yeni Zelanda Başbakanlığı ve Kabine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Yeni Zelanda ve İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarlarının bulunduğu Tarihi Alan’ın korunmasında ve Yeni Zelanda için ulusal öneme sahip Tarihi Alan’da her yıl düzenlenen Anzak Günü anma törenlerinin güvenli şekilde gerçekleşmesine sağladığı katkılardan dolayı Türk hükümetinin sorumlu üst düzey yetkilisi olan İsmail Kaşdemir’in Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği’ne layık görüldüğü belirtildi.

31 Aralık 2023 yılında ilan edilen listede tek Türk olarak yer alan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, törenle ilgili yaptığı açıklamada, "1915 Yılında gerçekleştirilen savaş günümüzde yerini artık dostluğa bıraktı. Tarihi Alan, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında her zaman bir dostluk köprüsü olarak kalacak. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır." düşüncesiyle hareket ediyoruz. Her sene Yeni Zelandalı dostlarımızı Tarihi Alan'da ağırlamaktan mutluluk duyuyor ve daha çok Yeni Zelanda vatandaşını ağırlamak istiyoruz” dedi.

Yeni Zelanda Kraliçesi II. Elizabeth tarafından 30 Mayıs 1996'da kraliyet emriyle çıkarılan nişan, "Herhangi bir alanda Kraliyete ve millete değerli hizmetlerde bulunmuş veya itibarları, yetenekleri, katkıları ve diğer erdemleriyle öne çıkan kişiler" için veriliyor.