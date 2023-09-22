CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Özdenefe'yi parti genel merkezindeki makamında kabul etti.
Görüşmede Kılıçdaroğlu'na TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca eşlik etti.
AA
CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Özdenefe'yi parti genel merkezindeki makamında kabul etti.
Görüşmede Kılıçdaroğlu'na TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca eşlik etti.
AA
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