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CHP 'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Özdenefe'yi parti genel merkezindeki makamında kabul etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

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