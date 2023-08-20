Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da

ANKARA (AA) - CHP'den yapılan açıklamaya göre, Sincan ilçesine bağlı Çokören Mahallesi'ne giden Kılıçdaroğlu, burada mevsimlik tarım işçileri ile görüştü.

İşçilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya geldi.