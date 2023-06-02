ANKARA- Öztrak, yeni MYK'nın hafta sonu yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısından sonra belirleneceğini söyledi.

Öztrak ayrıca Olağan Kongre sürecinin de PM'de gündeme geleceğini belirtti.

"Mevcut MYK üyeleri, işlerin aksamaması adına yeni MYK belirlenene kadar görevlerine devam edecektir" diyen Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki süreç sadece ekonomik açıdan değil, demokrasi ve hukuk devleti açısında zorludur. Bunun ilk işaretleri de görünmüye başlanmıştır. Genel Başkanımıza yönelik fezleke tehditleri, belediye başkanlarımıza dair görevden alma imaları... Televizyonlara başlatılan RTÜK incelemeleri, Gezi'nin 10. yıldönümünü ananlara polis müdahaleleri... Türkiye Belediyeler Birliği'nin Saray'ın bahçesine çeviren kararlar, AK Partili belediye meclis üyelerinin gazetecilere saldırması...Bunların hiçbiri bizleri yıldıramaz korkutamaz."

HABER: METE YILMAZ