Akın, yaptığı yazılı açıklamada, başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere CHP'li belediyelerin tercih döneminde üniversite adayı gençlerin yanında yer aldığını belirtti.

Üniversite öğrencisi adaylarına yükseköğretim kurumları hakkında detaylı bilgi verildiğini vurgulayan Akın, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Talep eden herkese ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi. Bu kapsamda toplam 96 bin 503 üniversite adayı tercih döneminde belediyelerimizin sağladığı bu hizmetten faydalandı. CHP'li belediyeler bundan sonra da gençlerimizin yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

AA