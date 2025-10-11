İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA) 'Kuraklığın gölgesinde tarım' dosyasının bu haberinde, çiftçilerin ürünlerine zarar veren kuraklık, don ve sıcak rüzgar gibi etkenlere karşı yaptırdıkları sigortalar ele alındı.

Tarım alanında ürünlerin sigortalanması, hem üretici hem de tüketici açısından kritik önem taşıyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla sigorta mekanizması kanunla düzenlenerek 2005'te uygulamaya alındı.

Kanun kapsamındaki risklerle ilgili yapılacak sigorta sözleşmelerinde standardın sağlanması, riskin en iyi koşullarda transferi için uygun ortam oluşturulması, oluşacak hasarlarda tazminatın tek merkezden ödenmesi ve tarım sigortalarının geliştirilerek yaygınlaştırılması amacına yönelik bir sigorta havuzu kuruldu. Bu havuza ilişkin tüm iş ve işlemler TARSİM tarafından yürütülüyor.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, TARSİM tarafından bitkisel ürün, sera, küçükbaş ve büyükbaş hayvan, su ürünleri hayat, ipek böceği, köy bazlı verim, kümes hayvanları hayat, arıcılık ve gelir koruma sigortaları uygulanıyor.

Köy bazlı verim sigortası çerçevesinde, Bakanlık tarafından belirlenen kayıt sistemlerine kayıtlı kuru tarım alanlarında üretimi yapılan ve sigortalanmış buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve yağlık ayçiçeği ürününde köy genelinde kuraklık, don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağışın neden olduğu verim kaybı teminat kapsamına alınıyor.

Bu kapsamdaki ürünler için eksperler tarafından referans parsellerde saha incelemesi, verim tespitleri yapılıyor ve ilgili üründe köyün verim değeri tespit ediliyor.

Söz konusu sigortayla, kuraklık dolayısıyla bu yıl yaklaşık 2,5 milyar lira tazminat ödemesi yapıldı.

Çiftçiler TARSİM'e nasıl başvurabilir

TARSİM poliçeleri, Tarım Sigortaları Havuzu adına sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri tarafından düzenleniyor.

Öte yandan, bitkisel ürün sigortalarının ve sera sigortalarının devlet prim desteği yüzde 50, don teminatı için yüzde 67, gelir koruma sigortasında yüzde 60 ve köy bazlı verim sigortasında yüzde 70 olarak uygulanıyor.

Sigorta branşlarında tarife ve talimatlarda belirtilen koşulların sağlanması kaydıyla poliçe primi üzerinden farklı indirim oranları uygulanıyor. Tüm sigorta branşlarında, prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda yüzde 5 peşin ödeme indirimi, sigorta yaptıran yetiştiricinin yaşının 40 ve altında olması halinde poliçe primi üzerinden yüzde 5 genç çiftçi indirimi yapılıyor. Sigorta yaptıran yetiştiricinin kadın olması halindeyse yüzde 10 indirim yapılıyor. Engelli, şehit ve gazi yakınlarına ve sözleşmeli üretim kapsamında da çeşitli indirimler uygulanıyor.





Muhabir: Mustafa Çalkaya,Biriz Özbakır