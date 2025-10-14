İSTANBUL (AA) - Çimsa, ABD'deki bağlı ortaklığı bünyesinde gerçekleştirilen gri çimento öğütme tesisi yatırımını devreye alarak üretime başladı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'Yerelden küresele' dönüşüm stratejisi kapsamında Çimsa, yatırımlarına devam ediyor.

Şirketin bağlı ortaklığı Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation tarafından ABD'nin Houston kentinde yaklaşık 82 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen yeni tesis, yıllık 600 bin ton gri klinker öğütme kapasitesine sahip olacak.

Halihazırda ABD'deki beyaz çimento öğütme tesisiyle yıllık 300 bin tonluk üretim kapasitesi bulunan şirket, yeni yatırımıyla ABD gri çimento pazarındaki konumunu güçlendirdi.

'Gri çimentoda küresel marka yaratma' hedefi doğrultusunda hayata geçirilen tesis, şirketin Türkiye dışındaki ikinci gri çimento üretim üssü oldu. Şirket, yatırımla aynı coğrafyadaki hem beyaz hem de gri çimento üretim portföyüyle ABD'de göze çarpıyor.

- '2020'de güçlü ve kararlı stratejiyle yola çıktık'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çimsa Üst Yöneticisi (CEO) Umut Zenar, 2020'de güçlü ve kararlı stratejiyle yola çıktıklarını belirtti.

Amaçlarının hem coğrafi üretim çeşitliliği hem de farklılaşan ürün gamıyla küresel yapı malzemeleri şirketine dönüşmek olduğunu aktaran Zenar, şunları kaydetti:



'Bu süreçte bir yandan mevcut operasyonlarımızı güçlendirirken, diğer yandan da uluslararası satın almalar ve yeni yatırımlarla yolumuza devam ettik. 2021'de gerçekleştirdiğimiz İspanya'nın Valensiya şehrinde yer alan Bunol fabrikası satın alımıyla beyaz çimento pazarında dünyanın en büyük ikinci üreticisi olduk.'

Zenar, geçen yıl tamamladıkları 'Mannok' yatırımıyla özellikle İrlanda ve Birleşik Krallık'ta varlıklarını pekiştirdiklerini anlatarak, portföylerine ekledikleri yeni ürünlerle dönüşümlerini hızlandırdıklarına işaret etti.

ABD pazarında uzun süredir ihracat yoluyla varlık gösterdiklerini vurgulayan Zenar, şu değerlendirmelerde bulundu:



'ABD'de kurulu şirketimiz bünyesinde hayata geçirdiğimiz bu yeni yatırım ise bizim için bir dönüm noktası niteliğinde. Artık ABD'ye yalnızca ihracat yapan bir marka değil, yerinde üretim gücüne sahip bir oyuncuyuz. Bu sayede lojistik avantajlar elde ederken, müşterilerimize çok daha hızlı ve etkin hizmet sunabileceğiz.'

Zenar, aynı zamanda ABD'de yerel üretim kabiliyetleriyle satış hacimlerini artırmaya ve pazardaki konumlarını güçlendirmeyi hedeflediklerine dikkati çekti.

ABD pazarında güçlenmenin ve ürün portföyünü çeşitlendirmenin finansal ve stratejik hedeflerinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Zenar, 'Bugün ABD'de satılan her beş beyaz çimentodan biri Çimsa imzası taşıyor. Gri çimento pazarı elbette çok daha rekabetçi. Ancak markamızın gücü, itibarlı konumumuz, ürün ve hizmet kalitemiz ve dinamik ve yetkin organizasyon yapımız sayesinde kısa sürede önemli başarılar elde edeceğimize inanıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Zenar, ABD inşaat sektöründe hem gri hem de beyaz çimento ürünleriyle var olmalarının, küresel ayak izlerini güçlendirdiğini belirterek, döviz bazlı gelirlerinin toplam gelirler içindeki payının artırılmasına da katkı sağlayacağını kaydetti.

ABD'deki ilk ve tek Türk çimento üreticisi olduklarını vurgulayan Zenar, 'Dünyada iş yapış şekilleri baştan aşağı değişirken, küresel ölçekteki şirketleri pozitif anlamda ayrıştıran en önemli unsurlardan birinin de müşteriye olan yakınlık. Yerinde üretim kabiliyetimizin bize verdiği stratejik güçle tedarikte süreklilik sağlamayı, müşterilerimize her zaman daha yüksek değer yaratmayı hedefliyoruz.' ifadelerine yer verdi.