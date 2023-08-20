İSTANBUL- Endüstri ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, son yıllarda Çin'in bilişim altyapısının inşasının ve uygulamasının hızlandırılmasını hedefleyen bir dizi politika ve önlem benimsediğini açıkladı. Ayrıca ülke, bilişim endüstrisinin hızla geliştirilmesini teşvik amacıyla çok sayıda projeyi de uygulamaya koydu.



Jin, Çin'in hesaplama gücünün şu anda 197 EFLOPS olup bunun ülkeyi dünyanın ikinci sırasına yerleştirdiğini bildirdi. Öte yandan, Çin bilişim endüstrisi de artık tam anlamıyla biçimlenmeye başladı ve server/sunucu, bilgisayar ve akıllı telefon gibi bilişim ürünü imalatı da onu dünyanın birinci sırasına yerleştiriyor.



Söz konusu konferans, Çin Endüstri ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ile Ningxia Bölge Yönetimi tarafından düzenlenmiş bulunuyor. Ülkenin dijital ekonomiyi teşvik etme çabalarını yoğunlaştırdığı bir ortamda, geçtiğimiz yıl hesaplama gücünü artırmak amacıyla sekiz adet ulusal hesap merkezi ve on grup ulusal veri merkezi oluşturmaya dönük bir megaproje de lanse edilmişti. FLOPS bilgisayar sisteminin hızını ölçen birimdir; 1 EFLOPS saniyede 1 kentilyon işlem yapma gücüne eşittir.

HABER: METE YILMAZ