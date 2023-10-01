Haber: Elif Hayvalı

19. Asya Oyunları’nın düzenlendiği Hangzhou kentinin Qiantang nehrinin iki kıyısında Asya Oyunları konulu ışık gösterisi gerçekleştiriliyor. Çin’in kuzeydoğu kesimindeki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin kentinde de 100 yıllık tarihe sahip Binzhou Demiryolu Köprüsü, 800 adet Çin bayrağıyla süslendi. Binlerce kent sakini köprüyü ziyaret etti. Ülkenin güney kesimindeki Guangzhou kentine bağlı Baiyun Dağı’ndaki birçok nokta da bayram nedeniyle fenerlerle süslendi. Bayram coşkusunun yaşandığı bölge, turistlerden de büyük ilgi gördü.