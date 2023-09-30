Haber: Damla Oya Erman

Tartışma, ismini Snow Fish olarak kullanan bir illüstratörün, özel sahibi olan sosyal medya sitesi Xiaohongshu'nun, çalışmalarını izni veya bilgisi olmadan AI aracı Trik AI'yi eğitmek için kullandığını iddia etmesiyle Ağustos ayında başladı.

Trik AI, geleneksel Çin resimleri tarzında dijital sanat üretmekte uzmanlaşmış bir araç olup, hala test aşamasında ve resmi olarak piyasaya sürülmemiştir.

Snow Fish, CNN için gizlilik nedeniyle Xiaohongshu kullanıcı adıyla tanımlanıyor. İlk olarak, arkadaşları platformdan gönderilen eserlerin kendi tarzına oldukça benzediği görünen işler olduğunu kendisine göndermeye başladıklarında konuyu fark ettiğini söyledi: sürüp giden fırça benzeri vuruşlar, parlak kırmızı ve turuncu tonları ve doğal manzaraların tasvirleri gibi özellikler taşıyorlardı.

Tartışma, dünya genelindeki ülkelerin AI'nin iş, ulusal güvenlik ve fikri mülkiyet üzerindeki potansiyel etkisi konusundaki mücadelelerini sürdürdüğü bir dönemde, Ağustos ayında Çin'in generatif AI için kurallarını açıklamasının ardından patlak verdi. Bu, AI'nin nasıl kullanılacağı konusunda dünya genelindeki ilk düzenlemelerden biri oldu.

Trik AI ve Xiaohongshu, programı eğitmek için hangi materyallerin kullanıldığını açıklamıyorlar ve suçlamalara dair henüz kamu bir açıklama yapmadılar.

Ancak Snow Fish, resmi Trik AI hesabını kullanan bir kişinin kendisine özür dilediğini ve sanatının programı eğitmek için kullanıldığını kabul ettiğini ve söz konusu gönderileri kaldırmayı kabul ettiğini söyledi. CNN, bu mesajları inceledi.

Ancak Snow Fish, kamusal bir özür istiyor. Bu tartışma, Çin internetinde AI-üretilen imgelerin yaratılması ve kullanılmasına karşı çevrimiçi protestoları ateşledi ve birkaç başka sanatçının da bilgisi dışında işlerinin benzer şekilde kullanıldığını iddia etmesiyle devam etti.

Yüzlerce sanatçı, "AI-üretilen imgelere hayır" yazılı pankartlar yayınlarken, benzer bir etiket Çin'in Twitter benzeri platformu Weibo'da 35 milyon kez görüntülendi.

Çin'deki bu boykot, AI'nin sanat ve eğlence alanındaki kullanımı hakkındaki tartışmaların dünya genelinde oynandığı bir döneme denk geliyor. Bu tartışmalar ABD'de de yaşanıyor, burada grev yapan yazarlar ve aktörler son aylarda stüdyoların AI kullanımı da dahil olmak üzere bir dizi konu nedeniyle çoğu film ve televizyon prodüksiyonunu durdurdular.

Xiaohongshu'yu boykot eden sanatçıların çoğu, daha iyi kurallar talep ettiler ve dünya genelinde geçim kaygısı taşıyan sanatçılardan benzer şikayetler yankılandı.

Bu endişeler, AI geliştirme yarışının hız kazanmasıyla büyüdü, hükümetlerin düzenlemeleri yapabileceklerinden daha hızlı yeni araçlar geliştirmeleri - OpenAI'in ChatGPT gibi sohbet botlarından Google'ın Bard'ına kadar - bu araçların kullanımına izin vermek.

Çin'in teknoloji devleri de kendi generatif yapay zekalarını hızla geliştiriyorlar. Baidu'nun Mart ayında piyasaya sürdüğü ERNIE Bot'undan SenseTime'ın SenseChat sohbet botuna kadar.

Trik AI'nın yanı sıra Xiaohongshu, kullanıcıların AI-üretilen imgeler kullanarak içerik göndermelerine izin veren "Ci Ke" adlı yeni bir işlev geliştirmiştir.

Snow Fish gibi sanatçılar için, AI'nin arkasındaki teknoloji sorun değil, dediği şey, bu araçların izni veya kredisi olmadan çalışmalarını nasıl kullandığıdır.

Birçok AI modeli, insan sanatçıların çalışmalarından eğitilir, bu da resimlerini çevrimiçi izinsiz veya tazminat ödemeden çeken resimleri sessizce çıkaran bir yol anlamına gelir.

Snow Fish, bu şikayetlerin sanatçı topluluğu içinde yavaşça büyüdüğünü ancak genellikle özel olarak paylaşıldığını ve açıkça protesto edilmediğini ekledi.

"Bu sefer patlak verdi," dedi. "Eğer hiçbir sıçrama olmadan kolayca kaybolursa, insanlar sessiz kalır ve bu AI geliştiricileri haklarımıza zarar vermeye devam eder."

CNN'nin gizlilik nedeniyle soyadını kullanarak tanımladığı başka bir Çinli illüstratör Zhang da dayanışma amacıyla boykota katıldı. "Onursuzlar," dedi Zhang. "Hiçbir çaba sarf etmediler, sadece diğer sanatçıların çalışmalarından parçalar alıp kendi çalışmaları gibi sundular, bu uygun mu?"

“Gelecekte, AI imgeleri yalnızca insanların gözünde daha ucuz olacak, plastik poşetler gibi. Bu imgeler, plastik kirliliği gibi yaygın hale gelecek," dedi ve teknoloji liderlerinin ve AI geliştiricilerinin kendi karlarından daha çok sanatçı haklarına önem verdiklerini ekledi.

Hong Kong Şehir Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Tianxiang He, düzenlemelerin "çok geniş genel bir düzenleyici çerçeve" olduğunu ve veri madenciliğini düzenlemek için "hiçbir özel kontrol mekanizması" sağlamadığını söyledi.

Çin'de yeni kuralların yürürlüğe girdiği Ağustos ayı dahil olmak üzere, hükümetlerin dünya genelinde geniş teknoloji için nasıl küresel standartlar belirleyecekleri konusunda mücadele ettikleri bir dönemde, bu hızda AI imgeleri üretme araçları geliştirilmesine rağmen "bu tür eğitim davranışlarını nasıl düzenlemesi gerektiğine dair küresel bir fikir birliği yok" dedi He.

He, birçok böyle aracın büyük verilere sahip olan teknoloji devleri tarafından geliştirildiğini ve bunun onlara "yasayla korunup korunmadığı umurumda olmadığını" söyledi.

Çünkü Trik AI'nın kullanabileceği daha büyük bir veri tabanına sahip olması durumunda, AI tarafından üretilen içeriğin ve sanatçıların orijinal eserlerinin benzerlikleri daha belirgin olurdu ve bu, daha kolay bir hukuki dava yapılmasını sağlardı, dedi.

Daha fazla çalışma daha büyük bir veri tabanına konulursa, telif hakkı ihlali vakalarının tespiti daha zor olurdu, dedi.

Dünya genelindeki hükümetler şimdi bu geniş teknoloji için küresel standartları nasıl belirleyecekleri konusunda mücadele ediyorlar. Avrupa Birliği, Haziran ayında şirketlerin AI'yı nasıl kullanabileceği konusunda kuralları belirleyen dünyanın ilk ülkelerinden biri oldu ve Amerika Birleşik Devletleri hala Capitol Hill milletvekilleri ve teknoloji şirketleriyle tartışmalarını sürdürüyor.

Çin de AI düzenlemelerine erken başlayan ülkelerden biri oldu ve Ağustos ayında yürürlüğe giren yeni kurallar yayınladı. Ancak son versiyon, daha önceki taslaklarda yer alan bazı dilini gevşetti.

Uzmanlar, Çin gibi büyük güçlerin düzenlemeleri yazarken muhtemelen düzenlemeleri yazarken teknoloji devlerinden güçlerini merkezileştirmeyi ve küresel teknoloji yarışında öne çıkmayı öncelikli olarak gördüklerini ve bireylerin haklarına odaklanmadıklarını söylüyorlar.

Hong Kong'daki hukuk profesörü olan He, düzenlemelerin "çok geniş genel bir düzenleyici çerçeve" olduğunu ve veri madenciliğini düzenlemek için "hiçbir özel kontrol mekanizması" sağlamadığını söyledi.

"Çin, veri madenciliğine evet veya hayır demekle ilgili herhangi bir şeyi yasalaştırmak konusunda çok isteksiz, çünkü bu çok tehlikeli olurdu," dedi ve böyle bir yasa, zaten yavaş bir ulusal ekonomi içinde ortaya çıkan yeni bir pazarı vurabilirdi.