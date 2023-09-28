Haber: Damla Oya Erman

Parlak bir moda butiği gibi sahnelenen bu sergi, dünyanın en başarılı moda markalarından birini inşa eden ünlü modacı Gabrielle Chanel'a adanmış ve İngiltere'de bir ilki temsil ediyor. 2021 sonunda Chanel, dünya çapında neredeyse 28 bin beş yüz kişiyi istihdam etmekteydi.

Bu sergi, V&A'nın koleksiyonu, Paris'teki Palais Galliera moda müzesi ve Chanel'in moda evinin miras koleksiyonları olan Patrimoine de Chanel'den parçaları bir araya getiriyor ve toplamda yaklaşık 200 kıyafeti içeriyor. Sergi, 1916'dan tarihlenen yakalı bir bluzla başlıyor ve Chanel'in hayatta kalan en eski parçalarından biri olan ince dokulu ipek jarseden yapılmıştır. Ardından, 1920'lerin bel düşük günlük elbiselerinden 1960'lara "akşam pijamalarına" kadar uzanır ve markanın sembolik etek takımlarının bulunduğu iki katlı bir oda ile son bulur. Son olarak, 1971'deki Chanel'in son koleksiyonundan parçalarla sergi sona erer.

Serginin küratörü Oriole Cullen, "Erken döneme ait pek çok parça 100 yılın üzerinde ve günümüzle ne kadar uyumlu olduklarını görmek şaşırtıcı," diyor. Cullen, serginin açılışını yapan 1916 tulumunu, şıklığı nedeniyle özel olarak belirtiyor. "Bu, gerçekten Chanel'in moda kariyerini başlatan giysi. Çok basit, çok sade ve ünlü jarse kumaşıyla yapılmış."

Chanel'ın moda dünyasında rahatlık ve hareket özgürlüğüne odaklanması, onu öncü bir isim haline getirdi ve hızla popülerlik kazandırdı. 1926'da Amerikan Vogue, Chanel'in küçük siyah krepe de Chine günlük elbisesini "Chanel 'Ford'u, dünyanın giyeceği elbise" olarak tanımladı ve bu elbise "caz çağında modern kadınla, bağımsızlık, güç ve dayanıklılıkla özdeşleşti," dedi Justine Picardie, "Coco Chanel: Efsane ve Hayat" adlı kitabın yazarı. Picardie'ye göre, "Chanel'ı tasarımcı olarak benzersiz kılan şey, giysilerinin lansman yaptığı dönemdeki yeniliklerinde o kadar radikal olmaları ve yine de o kadar zamansız görünmeleridir."

Ancak bu müze sergisi sadece modanın sınırlarını aşarak ilgi çekmiyor. Hunt için, "Chanel'in erken 20. yüzyılda erkek gibi, garçonne görünümünü dönüştürmesi ve cinsiyet kimlikleri arasındaki etkileşimi modern gibi görünüyor. Olağanüstü bir kadındı, ve onun yaşam hikayesi serginin bir parçası olarak çok önemlidir."

Gabrielle "Coco" Chanel, 1883 yılında Fransa'nın batısındaki Saumur'da yoksullar için bir hastanede doğdu. 11 yaşındayken annesi öldü ve babası tarafından Aubazine köyündeki bir manastır yetimhanesine yerleştirildi. Picardie, "Çok travmatik bir çocukluğu vardı; babası onu terk ettikten sonra bir daha görmedi," diyor. Ancak Picardie, Chanel'in hayatının acılarını yaratıcı bir şekilde dönüştürdüğünü ekliyor.

Chanel'in ilk butiğini 1910 yılında Paris'in rue Cambon caddesinde açmasıyla modacı olarak kariyerine başladı. Daha sonra Deauville ve Biarritz gibi ünlü tatil bölgelerinde şubeler açarak iş kadını ve girişimci yönünü kanıtladı. 1921'de ise ünlü N°5 parfümünü piyasaya sürdü, bu parfüm dünyanın en çok satan kokusu haline geldi. Marilyn Monroe'ya "Yatağa ne giyiyorsun?" diye sorulduğunda "Chanel N°5" yanıtını vermesi, parfümün ne kadar popüler olduğunun bir göstergesi oldu.

Serginin bir bölümü, "Görünmez Aksesuar" olarak adlandırılan bölüme ayrılmış ve Chanel'in modern vizyonunun tanınabilir şişelerle, aynı zamanda 1920'lerde piyasaya sürülen makyaj ve cilt bakım ürünleriyle ve zeki reklam kampanyalarının örnekleriyle nasıl ortaya çıktığını gösteriyor. Diğer alanlar daha sonraki sembolik lansmanları sergiliyor: hala aranan Chanel 2.55 el çantası, şık iki renkli slingback ayakkabıları ve bir dizi takı çeşidi.

Serginin en çarpıcı bölümlerinden biri, takımların yer aldığı kaleydoskopik oda. Cullen, "1960'larda Chanel, gerçekten rengi kucaklıyor ve onunla koşuyor," diyor. Bu seçim, şık denizci çizgilerinden (1960 Cannes Film Festivali'nde oyuncu Jeanne Moreau tarafından giyilen bir tarz) göz alıcı tweedlere kadar uzanıyor. "Yenilikçi tekstil tasarımcılarıyla çalışarak sıcak pembe ve zehirli yeşillerde bu harika kumaşları yaratıyor."

Tüm bunlar boyunca, onun kişisel yaşamının ayrıntıları metin panelleri ve fotoğraflarla açıklanır: Chanel ve sevgilileri (Hugh Grosvenor, 2. Westminster Dükü dahil) ve arkadaşı Winston Churchill ile birlikte. Churchill, Chanel ve Dük'ün İskoçya'daki Sutherland Malikanesi'nde kaldığında Chanel hakkında şunları yazmıştır: "Sabahından akşamına kadar balık avlıyor ve iki ayda 50 somon öldürdü."

Chanel'in Nazi Almanyası ile ilişkisi sık sık tartışılan bir konuydu. Ancak yeni keşfedilen belgeler, Chanel'in 1943'te Fransız Direnişi'ne ara sıra ajan olarak katıldığını gösteriyor. Bu araştırma, hem sergiye hem de Picardie'nin biyografi kitabının yeni baskısına dahil edilmiştir.

Picardie, "Chanel hakkında çok mit var," diyor. "Onu bir Nazi destekçisi olarak hiç görmedim, bu yüzden onun aslında bir Fransız Direnişi üyesi olduğunu gösteren bu belgenin ortaya çıkması, benim için bulmacanın son parçasını ekliyor.

"İnsanlar genellikle sadece moda yüzeyine bakarlar, ancak gizli derinlikleri anlamadan güzel bir yüzey olamaz," diyor Picardie, "ve bu, Chanel gibi bir tasarımcıyla daha da doğru olamaz, burada hayat hikayesi tasarımları aracılığıyla ortaya çıkıyor."

Gabrielle Chanel: Moda Manifestosu, 25 Şubat 2024'e kadar Victoria & Albert Müzesi'nde ziyaret edilebilir. Justine Picardie tarafından yazılan "Coco Chanel: Efsane ve Hayat" kitabı, HarperCollins tarafından yayımlanmıştır.