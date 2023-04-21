İSTANBUL- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın sanatla buluştuğu AKM Çocuk Sanat Festivali, 17 Nisan’dan bu yana farklı etkinlikler, atölyeler, tiyatro oyunları, çizgi film gösterimleri ve animasyonlarla çocukların buluşma adresi olmaya devam ediyor. Çocuklar her gün bambaşka atölyeler ve eğlencelerle 23 Nisan coşkusunu şimdiden yaşıyor. Festival kapsamında 6 kıtada 51 ülkede eğitim faaliyetlerini yürüten Maarif Vakfı Okulları’nın Venezuela, Mali ve Pakistan’daki okullarından gelen dans ekipleri, AKM Açık Hava Sahnesinde gerçekleştirdikleri Kadeşlik Dansı gösterisi ile geleneksel halk danslarından oluşan muhteşem bir performans sundu. Türkiye’den de Üsküdar Capitol Ortaokulu öğrencileri Bodrum yöresi dansları, Ümraniye Nurettin Topçu İlkokulu öğrencileri Kafkas oyunlarıyla çocukları coşturdu. Çocuklar farklı ülke danslarına eşlik ederek, dansın ve müziğin tadını doyasıya çıkardı.
Çocukları Neler Bekliyor?
23 Nisan’a kadar sürecek festival kapsamında yaratıcılığı harekete geçiren özel gösterilerden tiyatrolara, animasyonlardan filmlere sanatın pek çok dalı çocuklarla buluşmaya devam edecek.
- Dev Piyano / 17-23 Nisan / Kültür Sokağı
- Mozaik Duvar / 17-23 Nisan / Kültür Sokağı
- Planetaryum / 17-23 Nisan / Açık Hava Sahnesi
- Dijital Akvaryum / 17-23 Nisan / AKM Çok Amaçlı Salon
- Gel Sen De Çal / 17-18-19-20-21-22-23 Nisan / Kültür Sokağı
- Boyama Evi / 17-18-19-20-21-22-23 Nisan / Kültür Sokağı
- Erken Müzik Atölyesi / 17-18-19-22-23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Resim Sevinci / 17-18-20-23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Resimle Tanışıyorum / 17-18-20-23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Meyve Sebze Orkestrası Atölyesi / 17-20 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Ritim Atölyesi / 17-18-19-22-23 Nisan/ AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Çocuklar için Drama Atölyesi / 17-19-23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Çocuklar için Dans Atölyesi / 17-18-20-22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- edding ile Bir Kupa Pop Art / 17-22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Çocuk Arkeologlar Kazıda / 17-18-19-20-22-23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Lego Education ile Yaratıcı Eller İş Başında / 17-19 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi / 18-20-22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Çocuklar İçin Yaratıcı Dans / 18-20-22 / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- edding ile Çantamı Tasarlıyorum / 18-23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Çocuklar İçin Yaratıcı Yazarlık Atölyesi / 19 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Siz Ne Dersiniz? / 19 Nisan / AKM Tiyatro Salonu
- edding ile Tuval Boyama / 19-20-23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Çocuklarla Film Okuma Atölyesi / 19 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı / 19 Nisan / AKM Yeşilçam Sineması
- Kil Atölyesi / 19 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Tatlı Rüyalar / 19 Nisan / Türk Telekom Açık Hava Sahnesi
- Bakır Nefesli Sazlar Eşliğinde Çocuklar İçin İnteraktif Dinleti / 20 Nisan / AKM Müzik Platformu
- Mini Bale Atölyesi / 20-22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam / 20 Nisan / AKM Tiyatro Salonu
- edding ile Kalemlik Tasarlıyorum / 20-22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Süper Yetenek 3: Büyük Yarış / 20 Nisan / AKM Yeşilçam Sineması
- Quilling Atölyesi / 20 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Hikâye Seslendirme / 21 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Çocuklar İçin Öykü Atölyesi / 22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Kırmızı Pabuçlar / 22 Nisan / AKM Tiyatro Salonu
- Kusudama Atölyesi / 22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Kendi Takımı Tasarlıyorum / 22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası / 22 Nisan / AKM Yeşilçam Sineması
- Kozalaklardan Hayvan Dostlarım / 22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Piyano ile Tanışıyorum / 22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Pırlangıç Çocuk Şarkıları Konseri / 22 Nisan / Türk Telekom Açık Hava Sahnesi
- Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu / 22 Nisan / AKM Yeşilçam Sineması
- Caz Dans / 22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Judith Liberman ile Şarkılı Masallar / 22 Nisan / AKM Tiyatro Salonu
- Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey / 23 Nisan / AKM Yeşilçam Sineması
- Marakas Yapımı Çocuk Tasarımcılar Kulübü / 23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Ebeveyn-Çocuk Müzikle Tanışıyorum / 23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Hayalimdeki Tabağı Tasarlıyorum / 23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Kukla Senfoni 23 Nisan Konseri / 23 Nisan / Türk Telekom Açık Hava Sahnesi
- Çocuklar İçin Yaratıcı Drama / 23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Anlat Anlat Show – İnteraktif Talk Show / 23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Çinyo ile Markonyo / 23 Nisan / AKM Tiyatro Salonu
HABER: BÜLENT ÇAMCI