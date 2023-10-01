Kendileri adına kötü bir gece olduğunu ifade eden Serbest, şunları dile getirdi:

"Rakibin en iyi yaptığı, en önemli özellikleri olan geçiş oyununa maalesef çare bulamadık. Bütün hafta bunları çalışmıştık. Ama maalesef çözüm bulamadık. Bu kadar kolay mağlup olabileceğimizi tahmin etmiyorduk, beklemiyorduk. Evet tabii yenilebilirsin. Özellikle ikinci golden sonra oyun tamamen koptu bizim adımıza. Hiçbir şekilde cevap veremedik, tepki veremedik. Burada Adana Demirspor'un özellikle hızlı oyuncuları ve bireysel becerileri iyi olan oyuncular olması skoru bir anda aleyhimize çevirdi."

Serbest, önlerinde çok önemli Fatih Karagümrük maçı olduğunu ve o maça motive olacaklarını belirterek, "Bu son 2 maçlık bizim için kötü giden gidişata dur demek için elimizden gelen bütün çalışmayı, mücadeleyi göstereceğiz." dedi.



AA