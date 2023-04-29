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78. dakikada Ümraniyespor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına gönderilen topta Geraldo'nun vuruşunu Yusuf Özdemir çizgiden çıkarttı. Dönen topu kontrol eden Kayode'nin vuruşunu bir kez daha Yusuf Özdemir çizgiden çıkarmayı başardı.

52. dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta sahada topla buluşan Leroy Fer'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Cavalerio, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası çizgisinden yaptığı sert vuruşu kaleci Orkun Özdemir kurtardı.

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