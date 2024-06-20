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Kanyonun doğası ve mesire alanıyla cazibe merkezi olduğunu dile getiren Kaya, kanyonda hareketliliğin özellikle bayram tatili dönemlerinde arttığını kaydetti.

Sümela Manastırı'nı bayramda 14 bin 627 kişi ziyaret etti

Sümela Manastırı'nı bayramda 14 bin 627 kişi ziyaret etti

İncesu Köyü Muhtarı Satılmış Kaya, turistik yapısından dolayı kanyonun özellikle yaz aylarında vatandaşlar tarafından sıkça ziyaret edildiğini söyledi.

Bölgenin en meşhur mesire yerlerinden birine sahip kanyon, Kurban Bayram ı'nda da vatandaşlardan ilgi gördü.

Kanyonda platformdan yürümek yerine tırmanmayı tercih edenler ise yüksekliği yer yer 200 metreye ulaşan kayalıklardan bölgeyi seyretme fırsatı buluyor.

Kibele kabartmasının da bulunduğu kanyonda inşa edilen yaklaşık 700 metrelik platform, ziyaretçilere nehir üzerinde yürüyüş yapma imkanı sunuyor.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesi Kazankaya köyünden başlayıp Ortaköy'ün İncesu köyüne kadar uzanan yaklaşık 12 kilometrelik kanyon, farklı türlerde kuşlara ev sahipliği yapması, yılın her mevsimi büründüğü güzellik ve tarihi kalıntılarıyla kentin önemli cazibe merkezleri arasında yer alıyor.

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