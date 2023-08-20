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Kaza nedeniyle Çorum-Samsun kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Aslı E, Erdoğan Y. ile kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Selahattin E. idaresindeki 19 ADD 184 plakalı hafif ticari araç ile Yasin Ş'nin kullandığı 37 AAB 226 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Çomar Barajı kavşağında çarpıştı.

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