Haber: Damla Oya Erman

COVID-19, sadece bir soğuk algınlığı olmaktan çok daha fazlasıdır ve bu hastalıkla mücadele biçimimiz de evrim geçirdi. İşte virüs riskini şimdi nasıl değerlendirmemiz gerektiği hakkında birkaç düşünce.

COVID-19 asla sıradan bir soğuk algınlığı olmadı. Bu virüsün etkisi kalıcı ve bağışıklık sistemimizi aşmaya çalışarak sürekli değişmeye devam edecek şekilde uzun süreli olacağını biliyorduk.

Ancak, biz de değiştik. Bağışıklık sistemimizdeki B hücreleri ve T hücreleri, bağışıklık belleğimizin koruyucuları, 2020 yılında yeni koronavirüsle ilk karşılaştığımızda olduğundan daha dirençli hale geldi. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), kan örneklerini inceleyerek ABD'deki insanların %97'sinin aşı, enfeksiyon veya her ikisi yoluyla COVID-19'a karşı bağışıklık geliştirdiğini tahmin ediyor.

Ayrıca bilimsel gelişmeler de var: Güncellenmiş aşılar ve etkili antiviral ilaçlar, vaka sayıları arttığında başvurabileceğimiz araçlar arasında yer alıyor. Maskeler hala etkili. Hızlı testler mağazalarda satılıyor. Ayrıca artık havayı filtrelememiz ve mekanlarımızı havalandırmamız gerektiğini biliyoruz.

Bu stratejiler, birlikte kazandığımız bağışıklık, enfeksiyon sayılarını, hastaneye yatışları ve ölümleri neredeyse unutulabilir seviyelere çekmekte yardımcı oldu.

Ancak şimdi, COVID-19 enfeksiyonları tekrar artmaya başladı ve ülke genelinde insanlar pozitif sonuç alıyor gibi görünüyor. Hükümet, halk sağlığı acil durumunun Mayıs ayında sona ermesinden bu yana tepkisini azaltıyor. Ancak iyi verilere erişmek zor ve bu verileri anlamak daha da zor.

Bu durumda, artık COVID-19 enfeksiyonlarına yakalanmanın hastaneye yatma veya ölme olasılığı daha düşükse, tehlike geçti mi? Enfeksiyonu ikinci, üçüncü veya dördüncü kez yakalarsanız hala endişelenmeniz gereken bir neden var mı?

Uzmanlar, COVID-19'u yakalamanın eskisi kadar riskli olmadığını söylüyor, ancak bunu hafife almamanın hala iyi nedenleri olduğunu belirtiyorlar.

Yale Halk Sağlığı Okulu'nun dekanı ve acil tıp doktoru olan Dr. Megan Ranney, "Şu anki noktada, önceki bağışıklığımız sayesinde risk daha düşük, ciddi sonuçlar veya uzun süreli COVID-19 için olsun" diyor. "COVID hala grip kadar tehlikeli, ancak tehlikeli düzeyi azalıyor," diye ekliyor. Ancak, koronavirüsle olan insan deneyimimizin hala çok erken olduğunu ve dört yıla yakın süren bu süreçte hala bilmediğimiz şeyler olduğunu belirtiyor.

Ancak, solunum yolu virüslerinin mevsimselliği ve dalgalanmaları gibi davranmasının tamamen normal olduğunu ekliyor. "COVID-19'un kaybolması veya hastalık yapmaması tamamen tuhaf olurdu çünkü hala bir virüs," diyor.

Ancak, tahmin edilebilir bir şekilde artan ve azalan enfeksiyonlar COVID-19'ü göz ardı edilecek bir şey yapmaz.

Bağışıklık sistemlerimiz tehlikeyi daha iyi tanıyor

Zorlu üç yılın ardından neredeyse tüm insanlar COVID-19'a karşı bazı derecede bağışıklığa sahip durumda.

Bu, bağışıklık sistemimizin - sağlıklı ve işlevsel olduğu sürece - bir sonraki COVID-19 salgını sırasında virüsün çoğu biçimini tanıyabileceği anlamına gelir.

Bu süreç biraz zaman alır. Bu gecikme, virüsün burun pasajlarımıza veya akciğerlerimize yerleşmek için yeterli pencereye sahip olmasını sağlayabilir ve hastalanabiliriz. Birkaç gün boyunca kendimizi kötü hissedebiliriz, ancak ardından B hücreleri ve T hücreleri antikor üretimlerini başlatır. Sonunda, virüsü etkisiz hale getirir ve iyileşiriz.

Bu olması gereken süreçtir. Ancak birçok insan için, bağışıklık sistemi bu kadar hızlı veya etkili bir şekilde tepki vermez.

Yaşla birlikte bağışıklık fonksiyonu doğal olarak azalır. Amerikalı nüfusun yaklaşık dörtte biri 60 yaşın üzerindedir. Ardından bağışıklık fonksiyonunu baskılayan belirli ilaçlar ve sağlık koşulları vardır. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre, ABD nüfusunun %3'ü, organ nakillerini korumak için ilaçlar alan veya kanser tedavisi için güçlü ilaçlar alan kişiler gibi durumlarda ciddi şekilde bağışıklık sistemleri baskılanmış olan 7 milyon kişiden oluşur.

Ardından bireysel değişkenlik gelir. Genetik bir şansa bağlı olarak, bazı insanlar COVID-19 enfeksiyonlarına ciddi reaksiyonlarla tepki verme riski daha yüksek olabilir ve muhtemelen bunun farkında bile olmazlar.

Bir araya geldiğinde, bu bağışıklık sistemi antikorlarının hızla harekete geçmek için hazır olan bu virüse karşı alınan bağışıklığa büyük ölçüde katkı sağlayan büyük bir kişi havuzu anlamına gelir. Aşılar, antikorları hemen işe koyup ihtiyaç duyulduğunda hazır hale getirir.

Bazen insanlar aşılar çok fazla yardımcı olamayacak kadar bağışıklık sisteminden yoksun olabilirler. Bu kişiler, vücutta birkaç ay boyunca kalacak şekilde tasarlanmış Covid ile savaşan antikorları içeren koruyucu enjeksiyonlardan fayda sağlarlar. Bu yıl kadar, böyle bir önleyici ürün olan Evusheld bulunuyordu. Ancak virüs o kadar çok evrimleşti ki Evusheld etkinliğini kaybetti ve FDA Ocak ayında yetkilendirmesini iptal etti.

O zamandan beri, bağışıklık fonksiyonu çok düşük olan insanlar enfeksiyondan veya şiddetli hastalıktan korumak için hiçbir şeye sahip değillerdi. Ancak bu durum değişebilir. Hükümet bu hafta, yeni bir koruyucu antikorun geliştirilmesini ilaç şirketi Regeneron aracılığıyla finanse ettiğini duyurdu. Bu ilacın denemelerinin bu sonbahar başlaması bekleniyor, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na göre.

Şimdi neredeyse tüm insanların virüsün anahtar parçalarını tanıyabilen bağışıklık sistemleri olsa da, bu enfeksiyona karşı hafıza zamanla silinir. Enfekte olduğunuz veya aşı olduğunuzdan beri ne kadar süre geçtiyse, bağışıklık sisteminiz o kadar unutkandır.

Bu B hücreleri ve T hücreleri, "cevap vermek için biraz daha yavaş olacaklar. Onlar, o kadar hazırlıklı ve hazır değiller" diyor Ranney.

En güçlü bağışıklığınız aşıları aldıktan sonraki iki hafta ile iki ay arasında olacaktır. Bu nedenle Covid'un yeniden artacağı tahmin edildiği zamana yakın bir süre içinde aşılarınızı almaya çalışmak akıllıca olacaktır. Grip gibi, uzmanlar Covid'un en kötü döneminin sonbahar ve kış aylarında olduğunu öngörüyorlar.

CDC Direktörü Dr. Mandy Cohen, şu anda vaka sayıları artsa da, çoğu insanın eski bivalan aşılarından birini almaya çalışmak yerine yeni güncellenmiş Covid-19 aşılarını birkaç hafta beklemesi gerekeceğini söylüyor. Ancak kişisel risk durumuna bağlıdır, bu nedenle endişeleniyorsanız doktorunuzla veya hemşirenizle seçenekleriniz hakkında konuşun.

Yeni varyantlardan kaynaklanan riskler

Varyantlar, insanların Covid aşılarını almaya devam etmeleri gereken başka bir neden. Koronavirüs sürekli olarak evriliyor. Genellikle, iyileştirmeleri aşamalıdır. Temelde bir şapka takar veya sahte bir bıyık takar, ancak bağışıklık sistemimize veya aşılarımıza bütünüyle gizlemek için yeterli değildir.

Ara sıra tam bir değişiklik yapar. Saçını keser ve boyar, estetik cerrahiye girer ve bir sürü kilo verir, öyle söylemek gerekirse. Bu büyük değişiklikler bağışıklık sistemimize ve bazen virüsü defetmek için kullandığımız aşılar ve ilaçlarımıza tanınamaz hale getirir.

Bu, Omicron'un ilk dalgasında yaşandı. Güney Afrika ve Botsvana'da tamamen farklı bir virüs ortaya çıktı ancak yine de Covid-19'a neden oluyordu. Hızla dünya çapında yayıldı, aşılanmış ve daha önce enfekte olan insanları enfekte etti. Omicron, 2021 kışında ABD'de günlük olarak şaşırtıcı bir şekilde 1 milyon enfeksiyona neden oldu.

Dünya sahnesinde böyle bir virüs daha ortaya çıktı. BA.2.86 adını taşıyor ve spike proteininde 30'dan fazla amino asit değişikliği bulunuyor. Bu, BA.2 ile en yakın atasından genetik olarak uzak olduğu anlamına gelir - orijinal Omicron varyantının 2019 yılında Çin'de ortaya çıkan SARS-CoV-2 virüsünün atasından ne kadar uzak olduğu kadar.

Covid-19'un nereden geldiği kesin olarak bilinmiyor. Bilim insanları, taşıdığı mutasyon deseninin kronik olarak enfekte olmuş bir kişinin vücudu içinde değişen bir virüsün karakteristikleri olduğuna inanıyor. Genellikle bu hastalarda virüsü vücutlarından tamamen temizleyemezler, ancak yine de virüsün hayatta kalabilmek için değişmeye devam etmesi için yeterli bağışıklık vardır. Veya daha önce varyant izlemesi sınırlı bir dünya bölgesinde dolaşmış olabilir.

Bilim insanları bu yeni varyantla 6 ülkede İsrail, Danimarka, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz ve Güney Afrika'dan 13 insan enfeksiyonu saptadı. Hastaların durumu her vakada bilinmemektedir. Bilgileri bulunan vakaların biri hastaneye kaldırıldı ve hiçbiri ölmedi.

İnsanların birbirleriyle temas etmediği ve sadece birinin seyahat ettiği göz önüne alındığında, varyant dünya genelinde ve toplulukta yayılıyor gibi görünse de, yayılımının ne ölçüde olduğu bilinmiyor.

Ayrıca, ABD, İsviçre, Danimarka ve Tayland'ın kanalizasyon sularında çok düşük seviyelerde tespit edilmiştir.

Aynı zamanda, bu virüsün diğer dolaşan varyantlarına karşı üstünlüğüne karşı çıkıp çıkmayacağı belirsizdir ve yaygın enfeksiyonlara neden olup olamayacağı konusunda büyüyüp büyümediği bilinmemektedir. Dünya genelindeki varyant avcıları bu virüsü erken fark etmiş gibi görünmektedir.

Araştırmacılar, önceki enfeksiyon ve aşı bağışıklığından kaçınabilecek miğeri araştırıyorlar. Birkaç hafta içinde daha fazla bilgi edinilebilmesi beklenmektedir.

Ne yazık ki, yeni koronavirüsün bu şekilde değişebilme yeteneği, aşılarımızı ve bağışıklığımızı güncel tutmak için muhtemelen devam etmemiz gerekeceği anlamına gelir.

ABD hükümeti, daha uzun süre dayanan ve daha fazla varyanta dayanıklı aşılar yaratmayı amaçlayan NextGen Projesi'ni başlattı. Bu yeni aşıların ilk klinik denemelerinin bu kış başlaması bekleniyor, HHS diyor.

Uzun süreli riskler: Uzun covid

Columbia Üniversitesi'nin bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Daniel Griffin, Covid olan insanların üç şeyden endişelendiğini söylüyor: " 'Ölecek miyim? Hastaneye mi yatacağım?' Ancak çoğu insan için asıl endişe, 'Çok ay boyunca hasta mı kalacağım? Uzun Covid mi olacağım?' "

"Ve aslında çoğu insan için bu en anlamlı risktir."

Uzmanlar, şu anda uzun vadeli komplikasyon riskinin azalmakta olduğunu belirtiyorlar.

Omicron enfeksiyonları sonrasında hastalar tarafından bildirilen post-Covid koşulları, Delta dalgası sırasında enfekte olanlarla karşılaştırıldığında daha azdır, yakın tarihli bir önyargısız inceleme öncesinde yayımlanan bir çalışmada belirtiliyor.

Ancak riskin tamamen ortadan kalktığını söylemek doğru değil.

Avustralya'da yapılan başka bir araştırma, Temmuz ve Ağustos 2022 tarihleri arasında teyit edilmiş neredeyse 23,000 Covid-19 enfeksiyonuna sahip kişinin incelendiği bir çalışmada, yanıt veren 11,000'den fazlasının uzun Covid vakası tanımıyla uyumlu olduğunu buldu. Araştırmacılar, bu tanımı Covid-19 enfeksiyonundan sonra 90 günden daha uzun süren yeni veya devam eden semptomlar olarak tanımladı. Bu çalışma yabancı uzmanlar tarafından önyargısız bir inceleme öncesinde yayımlanmış bir ön baskı olarak sunuldu.

Bu aynı zamanda yüksek aşılama oranına sahip bir gruptu. Anketimize yanıt veren insanların %94'ten fazlası en az üç doz Covid-19 aşısı almıştı. Bu çalışmada kadınlar, 50 ila 69 yaş arası olanlar, kırsal bölgelerde yaşayanlar ve daha az sayıda aşı dozu olanlar uzun Covid yaşama olasılığı daha yüksekti. Bu çalışma, dış uzmanlar tarafından önyargısız bir inceleme öncesi baskı olarak sunuldu.

Uzun Covid hastalarını tedavi ederkenki deneyimine dayanarak, Griffin, Avustralya makalesinde bildirilen yüzde oranının yüksek olduğunu belirtti. İnsanlar aşılandıktan sonra, uzun Covid riski yüzde 10 ila 20 civarında düşer ve tek haneli sayılara düşer. Eğer Paxlovid gibi antiviral ilaçlar kullanırlarsa daha da düşer.

"Genel prensipler, ne kadar hasta olursanız, immunolojik olarak o kadar acemi olursanız, akut ve kronik komplikasyon şansının o kadar yüksek olduğu ve bunun pandeminin başlangıcında orijinal varyantlarla genel olarak daha önce yayınlanan birçok çalışma ile gösterildiği" dedi.