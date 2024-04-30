Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı İmmunoloji ve Alerji Hastalıkları Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Özlem Göksel, baharla birlikte artan polen yoğunluğu ve toz taşınımının etkisiyle alerjinin neden olduğu şikayetlerle başvuru yapan hasta sayısının arttığını söyledi.

Ağaç ve bitkilerin baharla birlikte yaydığı polen yoğunluğu, Ege Üniversitesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla yayınlanan Polen Alerji Bülteni'ne yansıyor.

Polen kaynaklı alerjilere karşı tahmin ve uyarı amaçlı olarak her gün güncellenen bültende alerjik rahatsızlıkları bulunanların polenden etkilenme olasılığı 24-30 Nisan arasında "yüksek" kategoride gösteriliyor.

Bültende atmosferde çam, meşe, ısırganotugiller, sinir otu ve buğdaygillerin polenlerinin çok yoğun olduğu ifade ediliyor.

Günlük başvuru 20'nin üzerine çıktı

Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı İmmunoloji ve Alerji Hastalıkları Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Göksel, bu dönemde özellikle çayır polenlerinin yoğunlaştığını, bu polenlere alerjisi olanların yoğun burun akıntısı, göz yaşarması, uykusuzluk, boğazda bir şey takılma hissi gibi belirtilerle hastaneye başvurduklarını anlattı.

Polen yoğunluğunun haziran sonuna kadar süreceğini aktaran Göksel, yıllık ortalamada günlük 2-3 hasta başvurusu alırken son haftalarda bunun 20'nin üzerine çıktığını dile getirdi.

Son dönemde genç hasta başvurularının sıklaştığını gördüklerini dile getiren Doç. Dr. Göksel, şöyle konuştu:

"Polen alerjisi aslında genetik. Hastalar bunu sadece bahar dönemlerinde, polenler ortaya çıktığında yoğun hissettiği için bize geliyorlar. Aslında hastalık yıl boyu devam ediyor. Son yıllarda artan çevre kirlilikleri, nüfus artışı, yaygın salgınlar dünyadaki tüm canlıları etkilediği gibi polenleri de etkileyerek hastalık yapıcı potansiyellerini arttırdı. Artık daha fazla sayıda alerji hastası görüyoruz. Çok sık kronik öksürük, göz yaşarması, burun akıntısı geliyor."

Tozlu havalarda maske takma önerisi

Polen yoğunluğuyla birlikte toz taşınımının da alerjik rahatsızlıkları tetiklediğine değinen Göksel, sözlerini şöyle tamamladı:

"İklim değişikliğinin etkisiyle sahra tozu taşınımları çok arttı. Alerjisi olan kişiler dış ortam faktörlerine normal insanlardan daha fazla duyarlı. Toz, sigara dumanı, uygunsuz kokular, hatta güzel kokular bile alerji hastasını rahatsız edebiliyor. Yapılacak üç temel yaklaşım; bir neye alerjiniz var, ona göre korunma önlemleri veriyoruz. İki, düzenli ilaç tedavisi yapıyoruz. Üçüncüsü de hiçbir şeyin işe yaramadığı durumlarda aşı tedavisini uygulayabiliyoruz. Alerjik belirtiler yaşayanların uzmana görünene kadar maske takarak korunmalarını öneriyorum. Maskeler özellikle hava kirliliğinin ve polenlerin çok arttığı günlerde işe yarıyor."