Nebraska Üniversitesi'nde yapılan çalışmada elektronik sigara tüketen 13 ila 17 yaş arasındaki gençler kullanıldı.

Düzenli olarak elektornik sigara kullanan gençlerin idrarında ara sıra içenlere oranla yüzde 30 daha fazla kurşun ve iki kat daha fazla uranyum bulunduğu ortaya çıktı.

Endişe verici sonuçlar

Araştırma yapılan gençlerde hiç elektronik sigara kullanmayan gençler bulunmuyor ancak sigaradan kaçınan 200 e-sigara kullanıcısından oluşan ABD örneğindeki belirgin model durumun endişe verici olduğunu ortaya koyuyor.

Mentol veya nane yerine tatlı elektronik sigara aromalarını tercih eden gençler arasında uranyum biyobelirteçleri özellikle yüksek.

Kamu sağlığı açısından araştırmacılar, e-sigaraların potansiyel toksisitesine ilişkin daha fazla araştırma yapılmasını savunuyorlar.

34 ülkede yasak

Sigara bırakmanın sağlıklı yolu olarak pazarlanan elektronik sigaraların satışı günümüzde 34 ülkede yasak. Bazı aromaların yasak olduğu 87 ülke ve hala hiçbir yasak olmayan 74 ülke var. Dünyanın en büyük elektronik sigara pazarına sahip olan ABD'de ise yasaklama adına hiçbir gelişme yok.

Türkiye'de de yasak olan elektronik sigara ithalatı, satışı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elektronik sigara şirketleri hakkında, "Halkımızı zehirleyerek zengin oluyorlar, buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.