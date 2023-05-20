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19 Mayıs 1919'un izlerini taşıyan Gazi Müzesi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

19 Mayıs 1919'un izlerini taşıyan Gazi Müzesi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

Orkestra, Antonio Vivaldi, Lars-Erik Larsson, Ney Rosauro, Giovanni Bottesini, Richard Strauss, Cecile Chaminade, Eduard Lalo ve Ludwig van Beethoven'den eserler seslendirdi.

ANKARA AA- CSO Ada Ankara Ana Salonu'nda Şef Naci Özgüç'ün yönetimindeki orkestra ile genç sanatçılardan Kerem Erşahin, Tuna Çalışkan, Efe Yaşar, Mert Bütüner, Atakan Altun, Okan Akbaş, Aygül Yeniev, Laçin Akyol ve Zeynep Kanber'in yanı sıra başkemancı Tangör Ertaş sahne aldı.

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