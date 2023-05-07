Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Miting, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Atatürk Havalimanı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğüyle yüzyılın mitinginde büyük kalabalığı ağırlamaya hazırlanıyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.