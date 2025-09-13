Kılıç'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

2007'den itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metin ekibinde görev alan Kılıç, Başdanışman olarak 2015'ten itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna yönelik konuşmalarını hazırlayan ekibin de başında bulunuyordu.

Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Gündüz ve Hergün gazetelerinde yöneticilik yapan Hamdi Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve merhum Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile de çalıştı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Kılıç, Gazi ve Selçuk üniversitelerinde "Siyasal İletişim" dersleri verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başdanışmanı Hamdi Kılıç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Ömrünü devleti ve milletinin hizmetine adamış, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine bütün varlığıyla omuz vermiş, başdanışmanım, yol ve dava arkadaşım Hamdi Kılıç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Hamdi Kılıç kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı, metin yazarı ve değerli yol arkadaşımız Hamdi Kılıç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Milletimize ve devletimize hizmet yolunda emek vermiş, fikirleri ve kalemiyle iz bırakmış Hamdi Kılıç kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı ve uzun yıllardır metin yazarı, değerli yol arkadaşımız Hamdi Kılıç'ın düçar olduğu hastalık sebebiyle Hakk'a irtihal ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını milletimize ve devletimize hizmet yolunda fedakarca emek vermeye adamış, kalbiyle aklını kaleminde meczeden Hamdi Kılıç kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabrıcemil diliyorum. Başımız sağ olsun."