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"( Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi ) Yeni projemizi bir spor salonundan öte her açıdan göz kamaştıran modern bir spor kompleksi anlayışıyla planladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

İSTANBUL AA- Cumhurbaşkanı Erdoğan , Abdi Ipekçi Spor Salonu'nun yerine inşası devam eden Basketbol Gelişim Merkezi'nin şantiyesinde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

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