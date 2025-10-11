RIZE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesindeki konutundan ayrıldıktan sonra komşularına ziyarette bulundu.

Ziyaretin ardından helikopterle Ayder Yaylası'na gelen Erdoğan, bölgede yapılan yenileme ve koruma çalışmalarını bir süre havadan inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra bir otelde yetkililerden bölgede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan, TOKİ tarafından yenilenen Tenzile Erdoğan Termal Tesisleri'ni de gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti.





Muhabir: Mümin Altaş,Fikret Delal