Bursa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evlerde imal ettikleri ürünleri internette satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyor, muafiyet sınırını 320 binden 700 bin liraya çıkarıyoruz. Halihazırda 837 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son birkaç ayda ülkemize kazandırdığımız yatırımların sadece zekatıyla bile biz bunların hayallerini geride bırakırız. Bay bay Kemal böyle atmakla filan olmuyor. Esrar, eroin kaçakçılarından para getireceksin. Yok böyle bir şey." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazına ilişkin, şunları kaydetti:

"Rezerv değeri 500 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında hesaplanan bu gazın ülkemize sağlayacağı kazançla geleceğimize yatırım yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin canını yakan enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Üretim maliyetleriyle ilgisi olmayan aşırı fiyat artışlarının gerisindeki açgözlülerden hesap soracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin sanayisini, tarımını, enerjisini, altyapısını büyütmeden soframıza koyduğumuz ekmeği büyütemeyiz. Türkiye Yüzyılı'yla işte bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Daha kendi aralarında anlaşmayı beceremeyenlere, ülkenin güvenliğini, huzurunu, kalkınmasını teslim etmek, ateşle barutu yan yana getirmekten farksızdır." ifadelerini kullandı.

AA