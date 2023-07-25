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Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Abbas, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türkiye ve Filistin bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Erdoğan ve Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı " Merhaba asker " diyerek Türkçe selamladı.

Mahmud Abbas'ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüştü.

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