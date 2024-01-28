Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Fahrettin Altun açıklamasında, "Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanı'mız, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti." bilgisini verdi.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmelerine ilişkin videoyu da paylaştı. Buna göre Erdoğan, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai'ye başsağlığı dileklerini ileterek, "Şu an emniyet teşkilatımız bütün imkanlarıyla seferber durumda. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda bu fail yakalanacaktır." dedi.