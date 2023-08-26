ANKARA AA- Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul Kağıthane'de gerçekleştirilen operasyon sırasında açılan ateş sonrası yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Telli'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
ANKARA AA- Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul Kağıthane'de gerçekleştirilen operasyon sırasında açılan ateş sonrası yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Telli'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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