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ANKARA AA- Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul Kağıthane'de gerçekleştirilen operasyon sırasında açılan ateş sonrası yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Telli'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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