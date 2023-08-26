Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri sürüyor Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri sürüyor

ANKARA AA- Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul Kağıthane'de gerçekleştirilen operasyon sırasında açılan ateş sonrası yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Telli'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.