Soçi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tahıl koridoruna ilişkin, "Yapacağımız görüşmeden sonra Putin'le dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret hacmimiz 62 milyar dolar. 100 milyar hedefine yürüyor olmamız bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Putin: Tahıl anlaşması için görüşmelere açığız

Rusya Devlet Başkanı Putin ise "Türkiye ile yakın zamanda hem gaz konusunda hem başka alanlarda önemli adımlar atacağız." dedi.

Putin, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Ukrayna krizini görüşeceğiz. Tahıl anlaşmasını gündeme getireceksiniz, biz bu görüşmelere açığız." diye konuştu.

AA