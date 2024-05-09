Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemede, Sirika, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından kendisine ve ailesinden 3 kişiye yöneltilen yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmedi.

Avukatları, Sirika ve ailesinin kefaletle serbest bırakılması için başvuruda bulundu.

Yargıç Sylvanus Oriji, 100'er milyon naira (70 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmasına karar verdiği Sirika ve ailesinden, mülk sahibi 2 kefil göstermesini de istedi.

Sirika, 2019-2023 dönemindeki görevini kötüye kullanmak, devlet fonlarını ve hükümete ait 5,8 milyon doları zimmetine geçirmekle suçlanıyor.

EFCC, geçen ay Sirika ve ailesinden 3 kişiyi gözaltına almıştı.