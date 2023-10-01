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Uzun yıllardır verdiğimiz mücadeleler neticesinde tesis ettiğimiz huzur ve güven ortamının bozulmasına yönelik hiçbir girişim başarılı olamayacaktır. Terör ve teröristle, huzurumuzu bozmaya çalışan tüm odaklarla amansız mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

"Emniyet teşkilatımıza, Ankara halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Yaralanan polislere acil şifalar dileyen Yılmaz, şunları kaydetti:

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , "Uzun yıllardır verdiğimiz mücadeleler neticesinde tesis ettiğimiz huzur ve güven ortamının bozulmasına yönelik hiçbir girişim başarılı olamayacaktır." ifadesini kullandı.

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