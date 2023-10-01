Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı girişiminde hafif yaralanan emniyet mensuplarına, bakanlığa ve Ankara'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

İki teröristin etkisiz hale getirildiği saldırı girişimi sonrası gerekli tahkikat ve çalışmaların ilgili kurumlarca titizlikle yürütüldüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:

"Tüm benzeri süreçlerde olduğu gibi bu süreçte de vatandaşlarımızın dezenformasyon faaliyetlerine karşı duyarlı olmalarını, resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmelerini önemle rica ediyoruz. Medyamızın da konuya ilişkin haber faaliyetlerine sorumluluk bilinci içerisinde devam etmelerinin önemini bir kez daha vurgulamak isteriz. Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz."

Ankara'da bombalı terör saldırısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yayın yasağı kararı

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "1 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir." bilgisi verildi.

AA