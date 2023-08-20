İSTANBUL- Türkiye’yi dünyada başarıyla temsil eden ve dokuma sanatını uluslararası boyutta tanıtan ünlü dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’nde “Yıldızlara Nakşetmek” adlı performansını ilk kez sergileyerek Cumhuriyet’in 100. Yılı anısına yıldız nakşetti. Şile bezine yaptığı özel dokunuş ile yaratılan Şile bezi Koleksiyonu “ZEN” ardından, yeni koleksiyonun ilk ilmekleri Şile’de festival izleyenlerinin katılacağı canlı performans eşliğinde atıldı.

Şile Deniz Marina’da denizin üzerine kurulan özel bir sahnede gerçekleştirilen etkinliğe festival katılımcıları büyük ilgi gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet’inin 100. Yılı anısına Yıldız Dokundu

"Yıldızlara Nakşetmek" adlı özel performans etkinliği festivalin en büyülü anlarından biri olarak dokuma ustası ve tasarımcı Fırat Neziroğlu tarafından gerçekleştirildi. El emeği ve göz nuruyla işlenen yıldız motifleri, geçmişten bugüne bir köprü kurarak, sanatın, kültürün ve geleceğin kucaklaştığı özel bir alan yarattı. Geleneksel dokuma sanatının eşsiz motiflerinden biri olan yıldız, Şile Bezi'nin kadim hikayesi ünlü dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu’nun performansı ile yeniden hayat buldu. “Yıldızlara Nakşetmek” adlı performans Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılını ve Şile’nin Türkiye’nin parlayan yıldızı oluşunun hikayesini anlattı.

Dokuma Ustaları Belgelerini Milletvekili Bakan Kurum’dan Aldı

Festivalin bir diğer önemli etkinliğinde ise dokuma ustaları törenle ödüllerini aldı. Kültürel Mirasın Yeni Koruyucuları Ödül törenine önceki dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Kaymakam Nebi Kaya, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Sutaşır, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve davetliler katıldı. Dokumacılık eğitimlerini tamamlayan dokumacılara ustalık belgeleri İstanbul Milletvekili Murat Kurum ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı tarafından verildi.

Kültürel Mirasın Yeni Koruyucuları Ödül Töreninde Duygulu Anlar Yaşandı

Kültürel Mirasın Yeni Koruyucuları ödüllerinin festivalin en anlamlı anlarından biri olduğunu belirten Başkan Ocaklı, "Dokuma ustalarımızın büyük emekleri ve yetenekleri bir kez daha ön plana çıktı. Geleneksel el sanatlarımızın en değerli örneklerinden biri olan Şile Bezi'nin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması, bizim için son derece kıymetlidir. Dokuma ustalarımızın bu festivalde aldığı ustalık belgeleri, sadece bireysel başarılarını değil, aynı zamanda ülkemizin zengin kültürel mirasının korunmasına verdikleri önemi de vurgulamaktadır. Bu vesileyle, geçmiş dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenen ödül töreni, kültürel mirasımızın yeni koruyucularını ödüllendirerek onların örnek alınacak birer figür olduğunu bir kez daha göstermiştir. Dokumacılık eğitimlerini başarıyla tamamlayan ustalarımıza verilen belgeler, onların gelecek kuşaklara bu özel sanatı aktaracaklarına olan inancımızı pekiştiriyor” diye konuştu.

HABER: METE YILMAZ