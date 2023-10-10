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Bu talebin akabinde Fransa, askerlerini yıl sonuna kadar çekeceğini açıklamıştı.

Nijer'de, 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri hükümet, Fransa ile tüm askeri anlaşmaları feshetmiş ve Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını talep etmişti.

Askeri hükümetten yapılan açıklamada, ülkede konuşlu Fransız askerlerinden ilk grubun bugün itibarıyla Nijer güvelik güçlerinin nezaretinde ayrılmaya başladığı kaydedildi.

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