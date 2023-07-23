Haber: Mert Osman Erman

Kulüp, sosyal medyada yayınlanan bir gönderide "ayrımcı el işareti"nin keşfedilmesi üzerine bu kararı aldığını belirtti.

Ancak kulüp, eğitmenin kimliğini açıklamadı.

Şimdi silinmiş olan gönderide, personel Ulusal Park'ta poz verirken görünüyor. Bir adamın "tamam" işareti yaptığı görülmekte, bu işaret bazen ırkçı bir işaret olarak kullanılmıştır.

Eğitmenin işine son verilmesi "derhal yürürlüğe girmiştir" ve kulüp, Cuma günü kısa bir açıklama yaparak iç inceleme sonrasında böyle bir karar alındığını ifade etti.

"Ticaretimizde ve dünyada ırkçılığa, homofobiye, kadın düşmanlığına veya herhangi bir tür ayrımcılığa yer yok ve DC United bu tür eylemleri hoşgörmez" dedi.

"Tamam" el işareti nefret sembolleri listesine eklendi

Bu jest ne zaman "tamam" değil?

Başparmak ve işaret parmağıyla yapılan "tamam" el işaretinin "beyaz güç" ile ilişkilendirilmesi tam olarak net değildir.

Bu jest, çevrimiçi bir sahtekarlık veya trolleme taktiği olarak başlamış gibi görünüyor ve daha sonra bazı aşırı sağcılar tarafından benimsenmiştir.

2018'de, ABD Sahil Güvenlik üyesi canlı yayında bu el işaretini yaptığı için işten çıkarılmıştı.

2019 yılında, Anti-Defamation League (ADL), jesti nefret sembolleri listesine ekledi, ancak organizasyon jestin kullanımının hala sadece bir şeyi onaylamak için kullanılabileceğini belirtti.

Bu nedenle, ADL "bu jesti kullanan kişinin niyeti hakkında hemen sonuç çıkarılmamasına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini" söyledi.

DC United aynı zamanda oyuncular Taxi Fountas ve Nigel Robertha'yı ücretli izne çıkardı, MLS'nin "lig politikasının olası ihlallerini" araştırması devam ederken. Açıklamada, bu kararın nedenleri belirtilmedi.

Kulüp, konuyu hızlıca lige bildirdiğini ve MLS'in soruşturmasını başlattığını belirtti.

DC United'ın baş antrenörü eski İngiliz futbolcu Wayne Rooney'dir. Rooney'in eğitmenin işine son verme kararında rolü olup olmadığı belirsizdir.

Kulüp, MLS - ABD futbolunun en üst düzey profesyonel liginde - lig 1996 yılında kurulduğundan beri mücadele etmektedir.