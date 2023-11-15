İSTANBUL

Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırma Merkezi (GİFT) tarafından bu yıl 2. kez gerçekleşen Tarım, Gıda ve Gastronomi Inovasyon Zirvesi’nde; yerel ürünler ile değer yaratan markalarının hikayelerinin yer aldığı panelde ANNALIFE Gıda CEO & DELLY Markası kurucu ortağı Ceren Ballık Erdirik “Lezzetli ve Sağlıklı Bir Atıştırmalık Yaratmanın Delly’liği!” adlı konu başlığı ile konuşmacı olarak yer aldı.

“Agri Plus Tarım Inavasyon Ödülleri”nin sahiplerini bulduğu gecede marka Portakallı Bar ürünüyle de “En Yenilikçi Diyet Ürün” ödülüne layık görüldü.