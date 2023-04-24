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İstanbul "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Nisan Pazartesi günü İstan

İstanbul "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Nisan Pazartesi günü İstan

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