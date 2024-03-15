Ankara

STM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde çalışmalarını sürdüren şirket, askeri ve sivil kullanım amacıyla STM DAR'ı geliştirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altındaki 50'den fazla afetzedenin yerini tespit eden sistem, güncellenen konfigürasyonuyla Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin envanterine dahil edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, STM DAR'ı envanterine alan ilk itfaiye teşkilatı oldu. Sistemin kullanımına ilişkin eğitimler, STM tarafından görevli personele verildi.

"Hücre evi baskınlarında kullanılması için teslim edildi"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, 2015'teki hendek operasyonlarının ardından güvenlik güçlerinin meskun mahal çatışmalarında kullanmaları için bir cihaza ihtiyaç duyulduğunu, evlere ve binalara girmeden içinde teröristlerin olup olmadığını anlamak için duvarın arkasını gösteren radar teknolojisinin, milli imkanlarla STM tarafından 2017'de geliştirilmeye başlandığını bildirdi.

Güleryüz, şunları ifade etti:

"Çok kısa bir süre içinde geliştirilen DAR, güvenlik güçlerimizin özel operasyonlarında, özellikle hücre evi baskınlarında, rehine kurtarma operasyonlarında kullanılması için teslim edildi. Böylece, kapalı mekanda duvarın arkasındaki tehdit önceden algılanarak ona göre bir önlem alınması sağlandı ve olası can kayıplarının önüne geçildi. Hatta bazı önemli operasyonlarda hücre evinde saklanan üst düzey teröristlerin, duvar arkasında saklandığı yeri tespit ederek yakalanmalarını sağladı."

DAR'ın savunma amaçlı geliştirildiğini ancak sivil alana da uyarlandığını belirten Güleryüz, şu bilgileri verdi:

"DAR'ın deprem, yangın, çığ gibi afetlerde etkin rol oynayacağını değerlendiriyorduk. Geçen yıl yaşadığımız depremin ardından bölgeye hızlı bir şekilde giderek, içlerinde bebek, çocuk ve kadınların da yer aldığı 50'yi aşkın kişiyi DAR ile kurtardık. Halihazırda jandarmamızın envanterinde yer alan DAR'ı, büyük bir fedakarlıkla her sahada görev yapan itfaiye teşkilatlarımızın envanterine kazandırmış olduk. Denizli Büyükşehir İtfaiyesi, arama kurtarma çalışmaları ve yangınlarda çok önemli bir milli kabiliyeti bünyesine almış oldu."

Güleryüz, DAR ile ilgilenen diğer itfaiye teşkilatlarıyla görüşmelerin de devam ettiğini, ülkenin doğal afetlere hazırlık seviyesini yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.

"DAR gibi ekipmanlarla olaylara müdahale etmemiz gerekiyor"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da araç, ekipman, istasyon ve personel sayısında nüfusa oranla Türkiye'nin en önde gelen itfaiye teşkilatları arasında olduklarını ifade etti.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen STM DAR ile güçlerine güç katacaklarını vurgulayan Zolan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Denizli Büyükşehir İtfaiyesinin onlarca canı enkaz altından kurtardığına dikkati çekti.

Zolan, "STM DAR gibi hayati derecede önemli ekipmanlarla olaylara müdahale etmemiz gerekiyor. Denizli olarak birinci derece deprem bölgesinde olduğumuzu da düşünürsek, olmazsa olmaz bir ekipmanı envanterimize kattığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

STM kıdemli teknikeri Onur Aydoğdu da sisteme ilişkin bilgi verirken, DAR'ın ultra geniş bant radyofrekans sistemiyle çalıştığına işaret etti.

Aydoğdu, "Radyofrekanslarımız duvarın arkasına geçerek mikro veya makro hareket yapan bir canlı varsa onlardan gelen sinyalleri tespit ediyor. Biz de algoritmayla ne kadar mesafe uzaklıkta olduğunu söyleyebiliyoruz. Cihaz, alçıpan, tahta ve beton gibi malzemelerden yapılmış duvarların arkasını görebiliyor. 22 metre mesafeye kadar algılayabiliyor." ifadesini kullandı.

STM DAR

STM DAR, görsel erişim imkanının olmadığı kapalı mekanlarda bulunan sabit ve hareketli hedef unsurlara ait konum bilgilerini iki boyutlu olarak elde etmek için kullanılıyor.

Rehine kurtarma, terörle mücadele ve iç güvenlik operasyonları gibi askeri senaryolarda görev yapabilen DAR, deprem, çığ, yangın gibi çeşitli afetler sonrasında arama kurtarma faaliyetleri, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele gibi sivil amaçlar için de aktif görev yapabiliyor.

Tek kişi tarafından elde kullanılabilecek şekilde tasarlanan milli sistem, tripod ve benzeri araçlar yardımıyla hedef bölgeye yerleştirilip tabletle uzaktan kumanda da edilebiliyor.

DAR, sahip olduğu batarya teknolojisi sayesinde 4 saatten fazla kesintisiz kullanılabiliyor.