Depreme memleketi Kahramanmaraş'ta yakalanan ve yaşadığı travmayı atlatmak için gittiği Antalya'da ailesini bırakıp kente dönen genç psikolog Sibel Kılıç, gönüllü olduğu Türk Kızılay aracılığıyla depremzedelerin yaralarını sarıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından ailesiyle Antalya'ya giden 27 yaşındaki psikolog Sibel Kılıç, depremzedelerin acılarını hafifletmek için döndüğü memleketi Kahramanmaraş'ta gönüllü olarak görev yapıyor.

AFAD tarafından oluşturulan Karacasu Konteyner Kenti ve Vali Saim Çotur Spor Kompleksi yerleşkesinde oluşturulan çadır kentte görev alan Kılıç, Kızılay ekipleriyle depremzedelere destek oluyor.

"Bir hafta olmadan döndüm"

Depremden önce özel firmalara danışmanlık hizmeti veren Kılıç, AA muhabirine, depremin ardından ailesiyle Antalya'ya gitmeye karar verdiklerini söyledi.

Yaşadığı şehri terk etmenin bir türlü içine sinmediğini ve vicdani olarak kendisini sorumlu hissettiğini anlatan Kılıç, bu sırada Türk Kızılay gönüllüsü olması yönünde teklif aldığını belirtti.

Kılıç, aldığı teklifi hiç düşünmeden kabul edip tekrar memleketi Kahramanmaraş'a döndüğünü ifade ederek, şunları anlattı:

"Kahramanmaraş halkı olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Şehri bırakmak içime sinmedi, kendimi vicdani olarak sorumlu hissettim. Bir hafta olmadan tekrar döndüm. Döner dönmez faaliyete başladık. Gece dönmüştüm ertesi gün hemen alana geldim çalışmaya başladım. Farklı bir dinamiği var buranın. Mesleki tatmini en çok elde ettiğim yer burası oldu. Ailem halen Antalya'da, burada yalnızım, sürekli kamp alanındayız. Çadırda kalıyorum. Psikolog olarak şu anda en çok ihtiyaç duyulduğu döneme girmeye başladık. Keşke sayımız daha da artsa. Sahada daha fazla psikolog arkadaşlarımızı görebilsek çok daha kıymetli olacak."

Deprem bölgesindeki insanların barınma ve beslenme ihtiyaçlarının düzenli şekilde karşılandığını vurgulayan Kılıç, bu aşamada insanların neler yaşadığını daha iyi anlamaya başladığını ifade etti.

Kılıç, bu süreçte psikolojik desteğe olan ihtiyacın daha da arttığına işaret ederek, meslektaşlarının gönüllü olarak bölgedeki faaliyetlere katılmasının faydalı olabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Depremin ilk anının çok korkunç olduğunu hatırlatan Kılıç, "İnsanların ilk günlerde farklı ihtiyaçları vardı, şimdilerde ise insanlar neler yaşadıklarını hatırlamaya başlayacak. O yüzden bu süreçten sonra psikolojik desteğe daha çok ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

AA