Ankara

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dubai Başkonsolosluğunun organizasyonuyla Türk İş Konseyi, Iome Event ve Dubai Türkçe Saatlerinin destekleriyle yarın Jafza One Exhibition Centre'da sanatseverlerle buluşacak oyun, Yugoslavya'daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal politik yaşamı, bir entelektüelin öyküsü içinde, kara komedi türünde ironik bir üslupla anlatıyor.

Kırk yaşlarında bir edebiyat adamı, bir sekreter ve gizli bir polisin sürprizlerle dolu hikayesinin konu edildiği oyunda, Yetkin Dikinciler, Bülent Emin Yarar, Gülen Çehreli ve Can Emrah Yaman rol alıyor.

Işıl Kasapoğlu'nun rejisörlüğünü yaptığı oyunun dekor tasarımını Nurettin Özkönü, kostüm tasarımı Gülümser Erigür, ışık tasarımı İ. Önder Arık müziklerini ise Cenap Oğuz üstlendi.